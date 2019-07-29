Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40164

29 июля 2019, 12:05



В Норильске открыт пятый сезон образовательной программы «Профессиональный старт».

Эта программа даёт возможность студентам, начиная с третьего курса, пройти производственную и преддипломную практику на предприятиях группы «Норильский никель» под руководством квалифицированных наставников. Закрепить теоретические знания, получить практические навыки по профилю подготовки в вузе, получить рабочую профессию, адаптироваться к реальным производственным условиям и определиться с будущим местом работы – приводит слова замдиректора Заполярного филиала компании по персоналу и социальной политике Анастасии Перфильевой «Таймырский телеграф». Ежегодно в рамках «Профстарта» практику в компании проходят около 300 студентов. Их распределяют в подразделения минерально-сырьевого комплекса – на рудники и в центры маркшейдерских и геологических работ, на металлургические предприятия – медный и Надеждинский заводы, Талнахскую обогатительную фабрику. А также на предприятия, входящие в группу компаний «Норильский никель». Это «Норильскникельремонт», «Медвежий ручей», Заполярная строительная компания, Норильский обеспечивающий комплекс. Немаловажно, что наряду с освоением будущей профессии участники имеют возможность познакомиться с городом, его традициями и историей, вдохновиться красотой северной природы, принять участие в спортивных состязаниях и социальных проектах. Это позволяет молодым людям более осознанно принимать решение о выборе работодателя и места будущего проживания. Сейчас компания сотрудничает с 25 ведущими вузами России, от Санкт-Петербурга до Читы. Наибольшее количество участников программы – из Норильского государственного индустриального института, Сибирского федерального университета, Иркутского государственного технического университета, Санкт-Петербургского горного университета, Уральского государственного горного университета и Новосибирского государственного технического университета. Центральной темой в этот раз выбрано «Бережливое производство». Основным отличием пятого сезона станет механика проекта. Командам предложено создать виртуальные проектные офисы, распределиться по должностям и запустить процесс поиска вариантов совершенствования технологических процессов. Условия, задачи – всё максимально приближено к реальности. Каждый проектный офис представит свой проект на суд жюри. Эксперты оценят качество анализа информации, инновационность и технологичность решения, презентацию кейсов. И определит команду-победителя деловой игры. Лучшие проекты передадут для рассмотрения руководству Заполярного филиала в качестве производственных инициатив. Дополнительно победителей и лучших участников ждут грамоты и памятные призы. Также они смогут претендовать на получение корпоративной стипендии «Норникеля» и заключение договора о целевой подготовке, который гарантирует студенту трудоустройство в компанию. Фото Николая Щипко

Просмотров:229 Эта программа даёт возможность студентам, начиная с третьего курса, пройти производственную и преддипломную практику на предприятиях группы «Норильский никель» под руководством квалифицированных наставников. Закрепить теоретические знания, получить практические навыки по профилю подготовки в вузе, получить рабочую профессию, адаптироваться к реальным производственным условиям и определиться с будущим местом работы – приводит слова замдиректора Заполярного филиала компании по персоналу и социальной политике Анастасии Перфильевой «Таймырский телеграф».Ежегодно в рамках «Профстарта» практику в компании проходят около 300 студентов. Их распределяют в подразделения минерально-сырьевого комплекса – на рудники и в центры маркшейдерских и геологических работ, на металлургические предприятия – медный и Надеждинский заводы, Талнахскую обогатительную фабрику. А также на предприятия, входящие в группу компаний «Норильский никель». Это «Норильскникельремонт», «Медвежий ручей», Заполярная строительная компания, Норильский обеспечивающий комплекс. Немаловажно, что наряду с освоением будущей профессии участники имеют возможность познакомиться с городом, его традициями и историей, вдохновиться красотой северной природы, принять участие в спортивных состязаниях и социальных проектах. Это позволяет молодым людям более осознанно принимать решение о выборе работодателя и места будущего проживания.Сейчас компания сотрудничает с 25 ведущими вузами России, от Санкт-Петербурга до Читы. Наибольшее количество участников программы – из Норильского государственного индустриального института, Сибирского федерального университета, Иркутского государственного технического университета, Санкт-Петербургского горного университета, Уральского государственного горного университета и Новосибирского государственного технического университета.Центральной темой в этот раз выбрано «Бережливое производство». Основным отличием пятого сезона станет механика проекта. Командам предложено создать виртуальные проектные офисы, распределиться по должностям и запустить процесс поиска вариантов совершенствования технологических процессов. Условия, задачи – всё максимально приближено к реальности. Каждый проектный офис представит свой проект на суд жюри. Эксперты оценят качество анализа информации, инновационность и технологичность решения, презентацию кейсов. И определит команду-победителя деловой игры. Лучшие проекты передадут для рассмотрения руководству Заполярного филиала в качестве производственных инициатив. Дополнительно победителей и лучших участников ждут грамоты и памятные призы. Также они смогут претендовать на получение корпоративной стипендии «Норникеля» и заключение договора о целевой подготовке, который гарантирует студенту трудоустройство в компанию.Фото Николая Щипко