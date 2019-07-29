Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40165

29 июля 2019, 12:06



1 августа горожан ждут в мастерской перформеров.

Программа мастерской перформеров включает лекции и мастер-классы. Обучение будет интересно тем, кто работает с публикой, стремится овладеть формами современного искусства и способами вовлечения зрителя в своё произведение. Полезно и увлекательно обучение в мастерской будет и для будущих зрителей: новые знания помогут лучше понимать перформансы и быть открытыми для творческих экспериментов. Чтобы стать слушателем и участником работы мастерской с 1 по 4 августа, необходимо зарегистрироваться (https://arnorilsk.timepad.ru). Напомним: мастерская перформеров – второй образовательный блок Норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика», организованного Агентством развития Норильска при участии городской администрации и поддержке компании «Норникель». В пятницу для норильчан работала мастерская художников, а 4 августа откроется мастерская экскурсоводов. Фото http://arnorilsk.ru

Просмотров:230 В четырёхдневной мастерской под руководством Милы Введенской, члена Российского Союза художников и Ассоциации художников декоративных искусств, педагогами выступят актёры, художники и хореографы - мастера жанров уличных искусств. Они научат норильчан принципам владения телом и голосом, расскажут, как вовлекать в уличное действо прохожих, взаимодействовать с аудиторией и быть в центре внимания. Перформанс, как и любое уличное искусство, сам выходит к зрителю, делает прохожих частью происходящего.Программа мастерской перформеров включает лекции и мастер-классы. Обучение будет интересно тем, кто работает с публикой, стремится овладеть формами современного искусства и способами вовлечения зрителя в своё произведение. Полезно и увлекательно обучение в мастерской будет и для будущих зрителей: новые знания помогут лучше понимать перформансы и быть открытыми для творческих экспериментов.Чтобы стать слушателем и участником работы мастерской с 1 по 4 августа, необходимо зарегистрироваться (https://arnorilsk.timepad.ru).Напомним: мастерская перформеров – второй образовательный блок Норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика», организованного Агентством развития Норильска при участии городской администрации и поддержке компании «Норникель». В пятницу для норильчан работала мастерская художников, а 4 августа откроется мастерская экскурсоводов.Фото http://arnorilsk.ru