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29 июля 2019, 12:22



Фестиваль северной ягоды прошёл без ЧП.

Все выходные сотрудники ОМВД России по Норильску обеспечивали охрану общественного порядка во время Фестиваля северной ягоды на лыжной базе «Оль-гуль». Были задействованы 18 сотрудников, помощь полицейским оказывали и представители добровольной народной дружины. Как отмечает официальный портал ОМВД России по Норильску, на празднике нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий зафиксировано не было. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:219 Все выходные сотрудники ОМВД России по Норильску обеспечивали охрану общественного порядка во время Фестиваля северной ягоды на лыжной базе «Оль-гуль». Были задействованы 18 сотрудников, помощь полицейским оказывали и представители добровольной народной дружины.Как отмечает официальный портал ОМВД России по Норильску, на празднике нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.Фото Владимира Макушкина