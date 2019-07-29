Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40167

29 июля 2019, 12:39



Сдайте оружие! Пока добровольно. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».

Сотрудники ОМВД России по Норильску сегодня и завтра проводят операцию «Арсенал», которая позволяет предотвратить преступления с применением огнестрельного оружия, выявить факты незаконного хранения, пресечь перевозимое оружие и боеприпасы. Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска проверяют условия хранения гражданского охотничьего оружия, в том числе сейфы владельцев, в которых оно хранится. Помимо того, дорожные полицейские обследуют автотранспорт для выявления незаконной перевозки оружия и боеприпасов к нему. Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также уточнить по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14. Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть полиции в любое время суток по телефонам: 102; 47-24-01. Фото https://beloyarka.com

Просмотров:242 Сотрудники ОМВД России по Норильску сегодня и завтра проводят операцию «Арсенал», которая позволяет предотвратить преступления с применением огнестрельного оружия, выявить факты незаконного хранения, пресечь перевозимое оружие и боеприпасы.Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска проверяют условия хранения гражданского охотничьего оружия, в том числе сейфы владельцев, в которых оно хранится. Помимо того, дорожные полицейские обследуют автотранспорт для выявления незаконной перевозки оружия и боеприпасов к нему.Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также уточнить по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14.Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть полиции в любое время суток по телефонам: 102; 47-24-01.Фото https://beloyarka.com