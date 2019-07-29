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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:46 Норильских пенсионеров ждут в народном университете «Активное долголетие».
16:33 От экономики до экологии. Состоялось очередное занятие в Школе молодого гражданина Норильска.
16:31 Более двух тысяч гостей посетили Фестиваль северной ягоды.
16:16 Завершилась вторая смена популярной среди норильчат «Музейной продлёнки».
16:15 Норильчане почтили память Владимира Высоцкого.
16:14 В Норильске и столице Таймыра побывал курский литератор, член Союза писателей России Евгений Карпук.
15:53 В Норильске определили лучших в третьем этапе соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу.
15:39 Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.
15:08 Сыграны очередные матчи чемпионата Норильска по футболу.
14:10 Норильчане теперь могут купить билет на теплоход через интернет.
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