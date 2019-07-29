Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40168

29 июля 2019, 13:13



Норильчане помогли дудинцам убраться в районе Пшеничного ручья вдоль берега Енисея.

«Огромное спасибо за помощь в организации акции заместителю главы района по общим вопросам Виталию Брикину и замглавы района по вопросам образования и культуры Татьяне Друпповой. При непосредственном участии ИП Лаптев, который откликнулся на нашу просьбу с организацией продуктов, все участники субботника после работы были накормлены ухой. Отдельная благодарность руководству регоператора «РостТех» за предоставление транспорта и вывоз собранного мусора. Состоявшийся субботник – это наша общая победа», - прокомментировала итоги акции куратор open-air «Чистый берег» Людмила Вальцифер, отметив, что данное мероприятие не последнее в этом году. Фото http://www.taimyr24.ru

Просмотров:213 В субботу во второй раз прошёл экологический open-air «Чистый берег», организованный инициативной группой дудинцев. Волонтёры собрали 33 мешка бытового мусора и около трех тонн металлолома. В акции приняли участие более 50 человек: участники организаций «Вместе», «Белые птицы», «Здоровье», представители СМИ Дудинки и Норильска, политических партий и общественной организации ветеранов «Боевое братство», сотрудники учреждений города.«Огромное спасибо за помощь в организации акции заместителю главы района по общим вопросам Виталию Брикину и замглавы района по вопросам образования и культуры Татьяне Друпповой. При непосредственном участии ИП Лаптев, который откликнулся на нашу просьбу с организацией продуктов, все участники субботника после работы были накормлены ухой. Отдельная благодарность руководству регоператора «РостТех» за предоставление транспорта и вывоз собранного мусора. Состоявшийся субботник – это наша общая победа», - прокомментировала итоги акции куратор open-air «Чистый берег» Людмила Вальцифер, отметив, что данное мероприятие не последнее в этом году.Фото http://www.taimyr24.ru