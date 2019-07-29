Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40170

29 июля 2019, 13:55



В музее боевой славы появился новый экспонат.

Вчера члены норильского отделения «Боевого братства» приняли участие в праздничном мероприятии в честь Военно-морского флота. Матросы и старшины собрались на мемориале «Чёрный тюльпан», чтобы отметить День ВМФ, почтить память погибших моряков в мирное и военное время. А накануне праздника музей боевой славы пополнился новым экспонатом. Своё место занял манекен боевого офицера, капитана 3-го ранга ВМФ России. На поиски парадной формы ушёл целый год, говорят члены организации. Они благодарят за помощь Евгения Поляшенко за оказанную помощь в приобретении манекена и дефицитной формы ВМФ. Фото норильского отделения «Боевого братства»

Просмотров:189 Вчера члены норильского отделения «Боевого братства» приняли участие в праздничном мероприятии в честь Военно-морского флота. Матросы и старшины собрались на мемориале «Чёрный тюльпан», чтобы отметить День ВМФ, почтить память погибших моряков в мирное и военное время.А накануне праздника музей боевой славы пополнился новым экспонатом. Своё место занял манекен боевого офицера, капитана 3-го ранга ВМФ России. На поиски парадной формы ушёл целый год, говорят члены организации. Они благодарят за помощь Евгения Поляшенко за оказанную помощь в приобретении манекена и дефицитной формы ВМФ.Фото норильского отделения «Боевого братства»