Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40171

29 июля 2019, 13:57



Норильчанин отправится на 4 года в колонию за кражу у приятеля 100 тысяч долларов.

Как ранее установили следователи, 51-летний мужчина и его приятель проживали в одной квартире. Злоумышленник узнал, что его сосед прячет в сумке для ноутбука крупную сумму денег в иностранной валюте. Когда потерпевшего не было, он похитил сумку с банкнотами и уехал из Норильска. Его задержали в Ростовской области, когда мужчина уже успел приобрести на похищенные деньги жильё. По части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание обвиняемому в виде лишения свободы сроком на 4 года и 3 месяца. Максимально наказание по данной статье — 10 лет колонии. Фото https://vedomosti-ua.com

Просмотров:223 Жителю Норильска, который похитил у своего знакомого 100 тысяч долларов США и купил на них дом в другом регионе, вынесли приговор. Об этом сообщили в полиции Красноярского края.Как ранее установили следователи, 51-летний мужчина и его приятель проживали в одной квартире. Злоумышленник узнал, что его сосед прячет всумке для ноутбука крупную сумму денег в иностранной валюте. Когда потерпевшего не было, он похитил сумку с банкнотами и уехал из Норильска. Его задержали в Ростовской области, когда мужчина уже успел приобрести на похищенные деньги жильё.По части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание обвиняемому в виде лишения свободы сроком на 4 года и 3 месяца. Максимально наказание по данной статье — 10 лет колонии.Фото https://vedomosti-ua.com