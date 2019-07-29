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29 июля 2019, 14:09

Норильчанин выращивал дома марихуану. Он задержан за хранение наркотика в крупном размере.


Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в культивации наркотического средства. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Правоохранителями установлено, что мужчина оборудовал у себя дома теплицу для выращивания запрещённых растений. В ходе осмотра квартиры транспортные полицейские обнаружили и изъяли свыше 350 граммов марихуаны.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Фото https://сибфоут.мвд.рф/
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    Список новостей

 29 июля 2019 
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16:15   Норильчане почтили память Владимира Высоцкого. 16:14   В Норильске и столице Таймыра побывал курский литератор, член Союза писателей России Евгений Карпук.
15:53   В Норильске определили лучших в третьем этапе соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:39   Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.
15:08   Сыграны очередные матчи чемпионата Норильска по футболу. 14:10   Норильчане теперь могут купить билет на теплоход через интернет.
14:10   В Норильске 28 июля отметили 1031-ю годовщину со времени Крещения Руси. 14:09   Норильчанин выращивал дома марихуану. Он задержан за хранение наркотика в крупном размере.
13:57   Норильчанин отправится на 4 года в колонию за кражу у приятеля 100 тысяч долларов. 13:55   В музее боевой славы появился новый экспонат.
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 26 июля 2019 
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16:16   Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек. 14:38   Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.
14:34   На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей. 14:30   Летняя беда. Норильские полицейские предупреждают родителей об опасности выпадения детей из окон.
14:08   «Заповедники Таймыра» проводят экспедиционные работы на путях весенних миграций диких северных оленей таймырской популяции в бассейне реки Хеты. 14:06   Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть – по рабочим профессиям.
14:06   Новую редакцию госпрограммы развития Арктики подготовят до 1 декабря. 14:00   Не умеешь? Научим. Норильчан, интересующихся анимацией, ждут на Фестивале северной ягоды.
13:29   Выросли субсидии на авиаперевозки в труднодоступные регионы. 12:31   МФК «Норильский никель» пополнился ещё одним игроком.
12:29   Внимание, водители! Улицу Московскую закроют для проезда. 12:14   В дудинские посёлки продолжается доставка топливно-энергетических ресурсов.
12:04   Норильские полицейские мониторят медучреждения, чтобы найти пострадавших в уличной драке. 10:32   Талнах приглашает северян на третий благотворительный семейный фестиваль «Заварка».

 25 июля 2019 
17:56   Новый арт-объект появился в городе: яркий и со смыслом. 17:54   В Норильске открывается Центр экологического туризма на плато Путорана.
17:31   «Болеро» - в лауреатах 17:21   В дудинских посёлках отремонтируют объекты инфраструктуры.
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15:32   Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят 118 064 м² улично-дорожной сети. 15:09   В последние дни по социальным сетям распространяют фото и видео с лебедями: на них чётко видно, как грациозные птицы плавают на озере близ Норильска.
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