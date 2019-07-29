Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40172

29 июля 2019, 14:09



Норильчанин выращивал дома марихуану. Он задержан за хранение наркотика в крупном размере.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фото https://сибфоут.мвд.рф/

Просмотров:210 Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в культивации наркотического средства. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Правоохранителями установлено, что мужчина оборудовал у себя дома теплицу для выращивания запрещённых растений. В ходе осмотра квартиры транспортные полицейские обнаружили и изъяли свыше 350 граммов марихуаны.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Фото https://сибфоут.мвд.рф/