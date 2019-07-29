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29 июля 2019, 14:10



В Норильске 28 июля отметили 1031-ю годовщину со времени Крещения Руси.

Владыка Агафангел после проповеди поздравил прихожан с историческим для нашего государства событием и поделился, что в Норильской епархии намерены продолжить работы по благоукрашению Свято-Владимирского храма. Внутренние стены, если найдутся спонсоры, распишут иконописцы из творческой мастерской «Соборъ», которые уже украсили новый храмовый комплекс в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. Заместитель руководителя епархиального отдела по взаимодействию с силовыми структурами и правоохранительными органами иерей Сергий Харцыз, который сейчас служит в Свято-Владимирском храме, уточнил, что храм-памятник открыт ежедневно, службы совершаются в субботу в 17.00 и в 8.30 в воскресенье. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:235 В это торжество отмечается и престольный праздник норильского храма-памятника в честь святого равноапостольного князя Владимира, который находится на площади у Норильского ОМВД на улице Бегичева, 9а. Храм был возведён два года назад на средства ветеранов и сотрудников полиции и посвящён норильчанам - героям правоохранительных органов, погибшим при исполнении своего служебного долга. В День Крещения Руси епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершил здесь Божественную литургию. Норильчане молились о единстве православной церкви и её сохранении от разделений и расколов, о мире на Украине. После Божественной литургии были совершены крестный ход вокруг храма и молебен в честь праздника святого равноапостольного князя Владимира и в память Крещения Руси.Владыка Агафангел после проповеди поздравил прихожан с историческим для нашего государства событием и поделился, что в Норильской епархии намерены продолжить работы по благоукрашению Свято-Владимирского храма. Внутренние стены, если найдутся спонсоры, распишут иконописцы из творческой мастерской «Соборъ», которые уже украсили новый храмовый комплекс в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. Заместитель руководителя епархиального отдела по взаимодействию с силовыми структурами и правоохранительными органами иерей Сергий Харцыз, который сейчас служит в Свято-Владимирском храме, уточнил, что храм-памятник открыт ежедневно, службы совершаются в субботу в 17.00 и в 8.30 в воскресенье.Фото Ирины Даниленко