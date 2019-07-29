Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40174

29 июля 2019, 14:10



Норильчане теперь могут купить билет на теплоход через интернет.

Как сообщает «НИА-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства транспорта, сейчас доступен только один маршрут Красноярск - Дудинка - Красноярск. Купить билет онлайн можно не только с начальной остановки, но и с любой промежуточной напрямую у компании-перевозчика из любого населённого пункта. После оплаты для пассажира в системе сформируется квитанция с полной информацией о маршруте и его стоимости. Оплата билета производится по безналичному расчёту с использованием банковской карты. Формирование списка пассажиров и распределение мест в каютах будет вестись в режиме реального времени и каждый потенциальный пассажир может отследить статус своего места, актуальность действующего расписания. Реализация проекта не повлекла дополнительных расходов средств из краевого бюджета. Фото http://www.24rus.ru

Просмотров:250 Теперь жителям региона не надо находить свободное время и приезжать в кассу речного вокзала для оформления билета, а пассажирам на промежуточных остановочных пунктах – переживать, имеется ли свободное место на теплоходе. По инициативе министерства транспорта Красноярского края совместно с «ПассажирРечТранс» перевозчиком организована продажа проездных документов на речные суда «В. Чкалов» и «А. Матросов» через сайт Федеральной транспортной системы (https://rfbus.ru).Как сообщает «НИА-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства транспорта, сейчас доступен только один маршрут Красноярск - Дудинка - Красноярск. Купить билет онлайн можно не только с начальной остановки, но и с любой промежуточной напрямую у компании-перевозчика из любого населённого пункта. После оплаты для пассажира в системе сформируется квитанция с полной информацией о маршруте и его стоимости. Оплата билета производится по безналичному расчёту с использованием банковской карты.Формирование списка пассажиров и распределение мест в каютах будет вестись в режиме реального времени и каждый потенциальный пассажир может отследить статус своего места, актуальность действующего расписания.Реализация проекта не повлекла дополнительных расходов средств из краевого бюджета.Фото http://www.24rus.ru