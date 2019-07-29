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29 июля 2019, 15:08



Сыграны очередные матчи чемпионата Норильска по футболу.

В минувшие выходные «Алания» не оставила камня на камне от «Химика» - 10:0, «Юлдыз» уверенно обыграл «Механика» - 4:0, «Массалы» не без труда взяла вверх над «Строителем» - 3:2, «Металлист» уступил «Ремонтнику» - 0:3, а «Мотор» - «Турану» - 0:5, «Алиабад» и «Океан» разошлись миром – 2:2. Таким образом, в турнирной таблице лидирует «Туран», в восьми играх набравший 21 очко. На игру меньше и по 18 очков в активе у «Алании» и «Юлдыза». Замыкает таблицу команда «Механик» с единственным набранным очком. Напомним, всего в чемпионате принимают участие 13 команд, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф. По ходу сезона участники помимо Кубка Норильска разыграют и Кубок «Заполярной Правды». Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). Прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем кубка «ЗП»-2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого года выступающий под названием «Ремонтник». Фото Михаила Туаева

Просмотров:237 В минувшие выходные «Алания» не оставила камня на камне от «Химика» - 10:0, «Юлдыз» уверенно обыграл «Механика» - 4:0, «Массалы» не без труда взяла вверх над «Строителем» - 3:2, «Металлист» уступил «Ремонтнику» - 0:3, а «Мотор» - «Турану» - 0:5, «Алиабад» и «Океан» разошлись миром – 2:2.Таким образом, в турнирной таблице лидирует «Туран», в восьми играх набравший 21 очко. На игру меньше и по 18 очков в активе у «Алании» и «Юлдыза». Замыкает таблицу команда «Механик» с единственным набранным очком.Напомним, всего в чемпионате принимают участие 13 команд, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф. По ходу сезона участники помимо Кубка Норильска разыграют и Кубок «Заполярной Правды». Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах).Прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем кубка «ЗП»-2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого года выступающий под названием «Ремонтник».Фото Михаила Туаева