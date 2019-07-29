Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40176

29 июля 2019, 15:39



Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.

Дикий зверёк впервые был замечен три недели назад на Красных Камнях, когда заявился на туристский пикник и съел весь шашлык. С тех пор он промышлял в том районе тем же способом. Он не особо реагирует на шум, людей не боится. Сам большой угрозы не представляет, но, тем не менее, норильчанам не стоит забывать, что это хищное животное. Его действия трудно предугадать. Поэтому лишний раз лучше не провоцировать. Сегодня в отделе госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на Таймыре «Заполярной Правде» сообщили, что в ближайшее время медведя отловят и увезут в тундру, подальше от города. Сейчас решаются организационные вопросы. При этом об усыплении речи нет.

Просмотров:267 В минувшие выходные косолапый пришёл на турбазу «Надежда» и распугал всех отдыхающих. Он обследовал территорию, беседки, мусорные баки. Что нашёл из продуктов, то съел. И, по всей видимости, увалился спать в кустах неподалёку.Дикий зверёк впервые был замечен три недели назад на Красных Камнях, когда заявился на туристский пикник и съел весь шашлык. С тех пор он промышлял в том районе тем же способом. Он не особо реагирует на шум, людей не боится. Сам большой угрозы не представляет, но, тем не менее, норильчанам не стоит забывать, что это хищное животное. Его действия трудно предугадать. Поэтому лишний раз лучше не провоцировать.Сегодня в отделе госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на Таймыре «Заполярной Правде» сообщили, что в ближайшее время медведя отловят и увезут в тундру, подальше от города. Сейчас решаются организационные вопросы. При этом об усыплении речи нет.