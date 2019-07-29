Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40176
29 июля 2019, 15:39

Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.


В минувшие выходные косолапый пришёл на турбазу «Надежда» и распугал всех отдыхающих. Он обследовал территорию, беседки, мусорные баки. Что нашёл из продуктов, то съел. И, по всей видимости, увалился спать в кустах неподалёку.
Дикий зверёк впервые был замечен три недели назад на Красных Камнях, когда заявился на туристский пикник и съел весь шашлык. С тех пор он промышлял в том районе тем же способом. Он не особо реагирует на шум, людей не боится. Сам большой угрозы не представляет, но, тем не менее, норильчанам не стоит забывать, что это хищное животное. Его действия трудно предугадать. Поэтому лишний раз лучше не провоцировать.
Сегодня в отделе госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на Таймыре «Заполярной Правде» сообщили, что в ближайшее время медведя отловят и увезут в тундру, подальше от города. Сейчас решаются организационные вопросы. При этом об усыплении речи нет.

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    Список новостей

 29 июля 2019 
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16:31   Более двух тысяч гостей посетили Фестиваль северной ягоды. 16:16   Завершилась вторая смена популярной среди норильчат «Музейной продлёнки».
16:15   Норильчане почтили память Владимира Высоцкого. 16:14   В Норильске и столице Таймыра побывал курский литератор, член Союза писателей России Евгений Карпук.
15:53   В Норильске определили лучших в третьем этапе соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:39   Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.
15:08   Сыграны очередные матчи чемпионата Норильска по футболу. 14:10   Норильчане теперь могут купить билет на теплоход через интернет.
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 26 июля 2019 
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16:16   Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек. 14:38   Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.
14:34   На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей. 14:30   Летняя беда. Норильские полицейские предупреждают родителей об опасности выпадения детей из окон.
14:08   «Заповедники Таймыра» проводят экспедиционные работы на путях весенних миграций диких северных оленей таймырской популяции в бассейне реки Хеты. 14:06   Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть – по рабочим профессиям.
14:06   Новую редакцию госпрограммы развития Арктики подготовят до 1 декабря. 14:00   Не умеешь? Научим. Норильчан, интересующихся анимацией, ждут на Фестивале северной ягоды.
13:29   Выросли субсидии на авиаперевозки в труднодоступные регионы. 12:31   МФК «Норильский никель» пополнился ещё одним игроком.
12:29   Внимание, водители! Улицу Московскую закроют для проезда. 12:14   В дудинские посёлки продолжается доставка топливно-энергетических ресурсов.
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 25 июля 2019 
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