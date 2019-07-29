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29 июля 2019, 15:53



В Норильске определили лучших в третьем этапе соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу.

По традиции заезды прошли на спортивной трассе реки Щучьей, в них приняли участие 14 человек. В мотокроссе первым к финишу пришёл Сергей Грищенко, в мини-мотокроссе – Александр Татарин (питбайк) и Людмила Переверзева (девушки). Четвёртый этап соревнований состоится 11 августа, а пятый, завершающий, – 25 августа. По итогам всех заездов результаты спортсменов будут суммированы и подведены итоги. В прошлом году победителем состязаний по мотокроссу стал Дмитрий Долганов, по мини-мотокроссу – Сергей Савинов. Фото участников соревнований

Просмотров:202 По традиции заезды прошли на спортивной трассе реки Щучьей, в них приняли участие 14 человек.В мотокроссе первым к финишу пришёл Сергей Грищенко, в мини-мотокроссе – Александр Татарин (питбайк) и Людмила Переверзева (девушки).Четвёртый этап соревнований состоится 11 августа, а пятый, завершающий, – 25 августа. По итогам всех заездов результаты спортсменов будут суммированы и подведены итоги. В прошлом году победителем состязаний по мотокроссу стал Дмитрий Долганов, по мини-мотокроссу – Сергей Савинов.Фото участников соревнований