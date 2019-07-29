Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40178

29 июля 2019, 16:14



В Норильске и столице Таймыра побывал курский литератор, член Союза писателей России Евгений Карпук.

Этим летом, путешествуя с супругой по Енисею, он на несколько часов смог отлучиться с борта теплохода «Александр Матросов», чтобы заглянуть в родные институтские пенаты. Гостю вручили в НГИИ юбилейное издание, посвящённое родному вузу, а он - свой сборник норильских рассказов «Город, в котором не растут деревья». Таймырскому краеведческому музею писатель принёс в дар свой роман «Сибирская сага», среди героев которого и известные таймырские купцы Сотниковы. Подарены книги и в библиотеку Таймырского дома народного творчества, где гостя приняли в долганском чуме, рассказав о традициях и обычаях коренных народов и угостив сагудаем. Известный курянин Евгений Карпук, который в душе остаётся норильчанином, ранее прислал свои книги в публичную библиотеку и «Заполярную Правду». Являясь членом историко-архивной комиссии Курской епархии, он выпустил и исследование «Слово о священномученике Дамиане, его семье и роде», которое будет передано в библиотеку Норильской епархии. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:196 Автор многих художественных и исследовательских изданий, председатель Курского регионального историко-родословного общества родом из Норильска, где он не был 20 лет. Евгений Карпук, выпускник 3-й школы и факультета ПГС Норильского индустриального института, возвёл в нашем городе немало объектов.Этим летом, путешествуя с супругой по Енисею, он на несколько часов смог отлучиться с борта теплохода «Александр Матросов», чтобы заглянуть в родные институтские пенаты. Гостю вручили в НГИИ юбилейное издание, посвящённое родному вузу, а он - свой сборник норильских рассказов «Город, в котором не растут деревья».Таймырскому краеведческому музею писатель принёс в дар свой роман «Сибирская сага», среди героев которого и известные таймырские купцы Сотниковы. Подарены книги и в библиотеку Таймырского дома народного творчества, где гостя приняли в долганском чуме, рассказав о традициях и обычаях коренных народов и угостив сагудаем.Известный курянин Евгений Карпук, который в душе остаётся норильчанином, ранее прислал свои книги в публичную библиотеку и «Заполярную Правду». Являясь членом историко-архивной комиссии Курской епархии, он выпустил и исследование «Слово о священномученике Дамиане, его семье и роде», которое будет передано в библиотеку Норильской епархии.Фото Ирины Даниленко