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29 июля 2019, 16:15



Норильчане почтили память Владимира Высоцкого.

Песни в честь любимого актёра и поэта спели норильские барды Юлия Лисичкина, Юрий Костров и Алексей Газизов. Самодеятельный автор Наталья Бобко прочла у свободного микрофона своё посвящение Владимиру Высоцкому, а переводчик Лариса Фоменко передала в подарок КДЦ самиздатовские материалы о Владимире Высоцком из своего архива. В этот же день норильчане разных поколений почтили и память выдающегося русского писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина, 90-летие со дня рождения которого отмечает вся страна. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:208 Традиционная встреча во второй раз прошла в сквере за Культурно-досуговым центром имени В. Высоцкого, где в прошлом году установили арт-объект талнахского мастера Альберта Туркина «Гитара».Песни в честь любимого актёра и поэта спели норильские барды Юлия Лисичкина, Юрий Костров и Алексей Газизов. Самодеятельный автор Наталья Бобко прочла у свободного микрофона своё посвящение Владимиру Высоцкому, а переводчик Лариса Фоменко передала в подарок КДЦ самиздатовские материалы о Владимире Высоцком из своего архива.В этот же день норильчане разных поколений почтили и память выдающегося русского писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина, 90-летие со дня рождения которого отмечает вся страна.Фото Ирины Даниленко