Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40180

29 июля 2019, 16:16



Завершилась вторая смена популярной среди норильчат «Музейной продлёнки».

Заветные удостоверения после серии увлекательных занятий получили юные этнографы, художники и орнитологи. Дети занимались на трёх площадках – в Музее Норильска, художественной галерее и Талнахском филиале музея. Ребята узнали много интересного о птицах в Заполярье, познакомились с традициями и обычаями коренных народов Крайнего Севера, овладели азами различных приёмов изобразительного искусства, чтобы воплощать свои художественные идеи. Завершающий этап «Музейной продлёнки» стартует 5 августа. В Музее Норильска ждут на занятия в смене «Юные путешественники». «Юные зоологи» придут в Талнахский филиал музея, а «Юные художники» - в художественную галерею. Фото Музея Норильска

Просмотров:197 Заветные удостоверения после серии увлекательных занятий получили юные этнографы, художники и орнитологи. Дети занимались на трёх площадках – в Музее Норильска, художественной галерее и Талнахском филиале музея. Ребята узнали много интересного о птицах в Заполярье, познакомились с традициями и обычаями коренных народов Крайнего Севера, овладели азами различных приёмов изобразительного искусства, чтобы воплощать свои художественные идеи.Завершающий этап «Музейной продлёнки» стартует 5 августа. В Музее Норильска ждут на занятия в смене «Юные путешественники». «Юные зоологи» придут в Талнахский филиал музея, а «Юные художники» - в художественную галерею.Фото Музея Норильска