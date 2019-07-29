Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40181

29 июля 2019, 16:31



Более двух тысяч гостей посетили Фестиваль северной ягоды.

Для гостей праздника работало более 20 различных развлекательных площадок. Почётными гостями фестиваля стали Царевна Морошка и Поморская жёнка Матрёна из далёкого города Онега Архангельской области. «Царевна Морошка» - сказочный бренд Архангельской области и одна из достопримечательностей туристического тура по Архангельской земле. В дар северной земле гости привезли сувениры ручной работы, среди которых была и свалянная из шерсти руками мастериц ярко-жёлтая ягодка морошка, а также ягодное варенье, мармелад и ароматный чай. Интересным и необычным стал конкурс «Эко-мы!», который подарил новые идеи по созданию экообъектов из подручных материалов: веток, поваленных деревьев, листьев, травы. Первое место было присуждено команде «Ладушки» за тропу здоровья и уютную зону отдыха, которую они создали на «Экотропе». Второе место досталось команде школы-интерната № 2 «Эколята» за их волшебный «Лес чудес». Третье место в ходе непростой конкуренции ушло в руки команды детского сада № 92 «Облачко» и их «Экодесанта». Творцы подумали не только об экологичности площадки, но и о вторичном применении мусора во время отдыха на природе. Традиционно специальный подарок от ягодного фестиваля получила семья с ягодной фамилией - Земляникины. - Нам в этом году очень повезло с погодой, – говорит Ирина Субочева, начальник управления культуры администрации Норильска. – Мы очень переживали за возможные капризы небесной канцелярии. Я хочу поблагодарить всех, кто проявил инициативу, не поленился и провёл свои выходные ярко и с пользой, кто помог в организации фестиваля и дарил гостям и друг другу своё отличное настроение с ягодным привкусом. Фото Александра Ананьева

Просмотров:229 Полезный семейный праздник проходит на «Оль-Гуле» уже в третий раз, поддержку фестивалю оказывают администрация города Норильска и компания «Норникель» своей благотворительной программой «Мир новых возможностей».Для гостей праздника работало более 20 различных развлекательных площадок. Почётными гостями фестиваля стали Царевна Морошка и Поморская жёнка Матрёна из далёкого города Онега Архангельской области. «Царевна Морошка» - сказочный бренд Архангельской области и одна из достопримечательностей туристического тура по Архангельской земле. В дар северной земле гости привезли сувениры ручной работы, среди которых была и свалянная из шерсти руками мастериц ярко-жёлтая ягодка морошка, а также ягодное варенье, мармелад и ароматный чай.Интересным и необычным стал конкурс «Эко-мы!», который подарил новые идеи по созданию экообъектов из подручных материалов: веток, поваленных деревьев, листьев, травы. Первое место было присуждено команде «Ладушки» за тропу здоровья и уютную зону отдыха, которую они создали на «Экотропе». Второе место досталось команде школы-интерната № 2 «Эколята» за их волшебный «Лес чудес». Третье место в ходе непростой конкуренции ушло в руки команды детского сада № 92 «Облачко» и их «Экодесанта». Творцы подумали не только об экологичности площадки, но и о вторичном применении мусора во время отдыха на природе.Традиционно специальный подарок от ягодного фестиваля получила семья с ягодной фамилией - Земляникины.- Нам в этом году очень повезло с погодой, – говорит Ирина Субочева, начальник управления культуры администрации Норильска. – Мы очень переживали за возможные капризы небесной канцелярии. Я хочу поблагодарить всех, кто проявил инициативу, не поленился и провёл свои выходные ярко и с пользой, кто помог в организации фестиваля и дарил гостям и друг другу своё отличное настроение с ягодным привкусом.Фото Александра Ананьева