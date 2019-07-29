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29 июля 2019, 16:33



От экономики до экологии. Состоялось очередное занятие в Школе молодого гражданина Норильска.

В минувшую пятницу в публичной библиотеке директор Фонда социальной защиты населения города Норильска Сергей Сурмай встретился со школьниками и обсудил с ними составляющие семейного и личного бюджета. Эксперт подсказал молодёжи пару лайфхаков экономии финансов. Заместитель председателя молодёжного парламента при законодательном собрании Красноярского края Дмитрий Федосеев рассказал о крупных экологических проектах «Норникеля», развитии туристического кластера арктических территорий и общественных инициативах в этой области. - Участие в проекте способствует накоплению знаний, в том числе экологических, а также социального опыта в принятии решений по отношению к окружающей среде. Такого рода деятельность помогает обществу воспитать экологически грамотную личность, — отметил Дмитрий Федосеев. В пятницу, 2 августа, в публичной библиотеке состоится итоговое занятие первого этапа школы. Оно пройдёт в формате деловой игры и будет направленно на формирование гражданской позиции молодых норильчан. Самые активные школьники получат сертификаты и грамоты за участие в проекте. Фото Даниэля Дементьева

Просмотров:202 Образовательный проект проводит молодёжный парламент города с ребятами из ТОШ. В течение месяца ученики школы уже освоили основы экономических знаний, ЖКХ, экологической безопасности, гражданского общества, а также поучаствовали в тренинге личностного роста.В минувшую пятницу в публичной библиотеке директор Фонда социальной защиты населения города Норильска Сергей Сурмай встретился со школьниками и обсудил с ними составляющие семейного и личного бюджета. Эксперт подсказал молодёжи пару лайфхаков экономии финансов.Заместитель председателя молодёжного парламента при законодательном собрании Красноярского края Дмитрий Федосеев рассказал о крупных экологических проектах «Норникеля», развитии туристического кластера арктических территорий и общественных инициативах в этой области.- Участие в проекте способствует накоплению знаний, в том числе экологических, а также социального опыта в принятии решений по отношению к окружающей среде. Такого рода деятельность помогает обществу воспитать экологически грамотную личность, — отметил Дмитрий Федосеев.В пятницу, 2 августа, в публичной библиотеке состоится итоговое занятие первого этапа школы. Оно пройдёт в формате деловой игры и будет направленно на формирование гражданской позиции молодых норильчан. Самые активные школьники получат сертификаты и грамоты за участие в проекте.Фото Даниэля Дементьева