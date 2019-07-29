Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40184

29 июля 2019, 16:46



Норильских пенсионеров ждут в народном университете «Активное долголетие».

«Слушатели университета – пенсионеры с активной жизненной позицией. На занятиях они получают новые знания на различных факультетах, причем предложения об открытии того или иного факультета поступают от самих студентов», – рассказал первый заместитель министра социальной политики края Денис Голощапов. Помимо образовательного процесса, пенсионеры участвуют в различных мастер-классах, посещают музеи, концерты, проводят выставки своих творческих работ, находят друзей по интересам. Сертификаты о получении новых знаний уже получили более 8,5 тысячи жителей края, а количество желающих посещать народный университет возрастает год от года. В Норильске управление социальной политики также ведёт приём заявлений на зачисление в Норильский филиал краевого народного университета на будущий учебный год на факультеты: «Здоровый образ жизни», «Английский язык», «Культура», «Финансовая грамотность». Занятия проводятся с 1 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года. Прием заявлений и документов (паспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение) ведётся по адресам: - Центральный район – ул. Советская, 14; - район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет № 3; - район Кайеркан – ул. Шахтёрская, 9а, кабинет № 102. Телефоны для справок: 46-19-82, 42-50-92. Часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница - с 09.00 до 17.00; вторник - с 09.00 до 18.00. Последняя пятница каждого месяца – неприемный день.

Просмотров:301 Во второй половине сентября начнется очередной учебный год в краевом народном университете «Активное долголетие». Его филиалы работают в 52 городах и районах края, в том числе с прошлого года – и в Норильске. Задача университета — вовлечение в активную и насыщенную жизнь пожилых людей. Напомним, университет организован в рамках национального проекта «Демография».«Слушатели университета – пенсионеры с активной жизненной позицией. На занятиях они получают новые знания на различных факультетах, причем предложения об открытии того или иного факультета поступают от самих студентов», – рассказал первый заместитель министра социальной политики края Денис Голощапов.Помимо образовательного процесса, пенсионеры участвуют в различных мастер-классах, посещают музеи, концерты, проводят выставки своих творческих работ, находят друзей по интересам.Сертификаты о получении новых знаний уже получили более 8,5 тысячи жителей края, а количество желающих посещать народный университет возрастает год от года.В Норильске управление социальной политики также ведёт приём заявлений на зачисление в Норильский филиал краевого народного университета на будущий учебный год на факультеты: «Здоровый образ жизни», «Английский язык», «Культура», «Финансовая грамотность». Занятия проводятся с 1 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года. Прием заявлений и документов (паспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение) ведётся по адресам:- Центральный район – ул. Советская, 14;- район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет № 3;- район Кайеркан – ул. Шахтёрская, 9а, кабинет № 102.Телефоны для справок: 46-19-82, 42-50-92. Часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница - с 09.00 до 17.00; вторник - с 09.00 до 18.00. Последняя пятница каждого месяца – неприемный день.