Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40185

30 июля 2019, 10:37



Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы осенне-зимнего расписания полётов.

На направлении из Москвы и обратно продажа авиабилетов открыта на рейсы, выполняемые в Красноярск, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Санкт-Петербург. Приобрести авиабилеты можно и на прямой рейс по маршруту Красноярск – Сочи – Красноярск, который авиакомпания NordStar в зимнем расписании полётов будет выполнять впервые. Прямые рейсы в Сочи будут выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям. Вылет из Красноярска в 19.40 местного времени, длительность полёта - около 6 часов. Обратный рейс из Сочи в Красноярск будет выполняться по тем же дням в 23.00 местного времени, прибытие в Красноярск в 8.35 утра следующего дня. Открытие круглогодичного рейса в Сочи позволит с максимальным удобством планировать и совершать деловые и туристические поездки на популярный российский курорт в любой сезон. Прямые рейсы в Сочи в осенне-зимний период еженедельно по пятницам будут выполняться авиакомпанией NordStar и из Норильска. Приобрести авиабилет на рейсы этого направления, а также на рейсы из Норильска в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар и Абакан, Москву, Красноярск, Минеральные Воды можно уже сейчас. Напомним, что на рейсах из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск с датой вылета до 31 декабря 2019 года доступны субсидированные тарифы в рамках Постановления правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению». Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в билетных агентствах, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:330 NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы, Красноярска и Норильска на период осенне-зимней навигации с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года. Продажи авиабилетов ведутся по направлениям «туда» и «обратно».На направлении из Москвы и обратно продажа авиабилетов открыта на рейсы, выполняемые в Красноярск, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Санкт-Петербург.Приобрести авиабилеты можно и на прямой рейс по маршруту Красноярск – Сочи – Красноярск, который авиакомпания NordStar в зимнем расписании полётов будет выполнять впервые. Прямые рейсы в Сочи будут выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям. Вылет из Красноярска в 19.40 местного времени, длительность полёта - около 6 часов. Обратный рейс из Сочи в Красноярск будет выполняться по тем же дням в 23.00 местного времени, прибытие в Красноярск в 8.35 утра следующего дня. Открытие круглогодичного рейса в Сочи позволит с максимальным удобством планировать и совершать деловые и туристические поездки на популярный российский курорт в любой сезон.Прямые рейсы в Сочи в осенне-зимний период еженедельно по пятницам будут выполняться авиакомпанией NordStar и из Норильска. Приобрести авиабилет на рейсы этого направления, а также на рейсы из Норильска в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар и Абакан, Москву, Красноярск, Минеральные Воды можно уже сейчас.Напомним, что на рейсах из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск с датой вылета до 31 декабря 2019 года доступны субсидированные тарифы в рамках Постановления правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению».Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в билетных агентствах, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.Фото Владимира Макушкина