Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40186

30 июля 2019, 12:22



Уже этим летом на стенах нескольких городских объектов появятся граффити авторства юных норильских аниматоров.

Норильск представляли Марта Мишенкова, Софья Проскурякова, Дарья Косаренко, Арина Зайцева, которые под руководством режиссёра-постановщика Светланы Кудряшовой и художественного руководителя Алексея Юрова представили мультфильм «Цвет добра». Он выполнен в технике перекладной анимации, которая создаётся передвижением отдельных частей персонажа или элементов. Чем больше частей, тем сложнее, но качественнее анимация. Именно это и вызывало наибольшую сложность при создании, говорят юные аниматоры, - не запутаться в слоях элементов. Для детей 12-14 лет (а это как раз возраст нашей команды) это непростая задача, так что мультфильм сложноват для них, считает Светлана Кудряшова, режиссёр-постановщик киновидеоклубного объединения «Экран». И, тем не менее, девушки справились, создав мультфильм в рекордные сроки – всего за две недели: именно за этот срок стало известно о конкурсе. Команду победителей пригласили посетить Иркутск для участия в марафон-фесте, торжественной церемонии награждения и серии экскурсий. К сожалению, отправиться туда наши ребята не смогут, зато в планах дальнейшее продвижение мультфильма «Цвет добра» на других фестивалях. Кстати, все, кому интересно, могут увидеть его на страничках «Заполярной Правды» в «Фейсбуке» и «Инстаграме» (@zapolyarnaya_pravda). А в будущем году команда «Экрана» хочет покорить новосибирский международный мастер-класс-фестиваль «Жар-Птица». Между тем успехи ребят не пройдут незамеченными в родном городе. Вдохновившись проделанной аниматорами работой, управляющая компания ЖКС решила разместить кадры из этого и других мультфильмов экологической тематики на ряде своих объектов. Это станет и социальной рекламой, и благодарностью юным художницам одновременно. - Мы нашли четыре «холста» для будущих граффити в стилистике киновидеоклубного объединения «Экран». Это трансформаторная подстанция на ул. Кирова, 7/10; лицевые стороны подъездов на ул. Московской, 8; стены подстанции на ул. Лауреатов, 35. На двух последних адресах рядом установлены детские площадки, и граффити будут завершать единый ансамбль благоустройства территории. Последний адрес, где появятся граффити по эскизам «Экрана», - Ленинский пр., 22 (на кирпичной пристройке между подъездами), - отмечает Виктор Калинин, гендиректор ЖКС. Помимо этого новые рисунки разместятся на баннерах, вывешенных на ряде домов (их список сейчас уточняется). Работы начнутся в этом августе, продолжатся в августе-2020.

Просмотров:266 Напомним, недавно воспитанники киновидеоклубного объединения «Экран» от кинокомплекса «Родина» заняли первое место в направлении «Детское кино» международного конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего», где кроме россиян свои работы представили юные аниматоры из Белоруссии, Казахстана и Украины.Норильск представляли Марта Мишенкова, Софья Проскурякова, Дарья Косаренко, Арина Зайцева, которые под руководством режиссёра-постановщика Светланы Кудряшовой и художественного руководителя Алексея Юрова представили мультфильм «Цвет добра». Он выполнен в технике перекладной анимации, которая создаётся передвижением отдельных частей персонажа или элементов. Чем больше частей, тем сложнее, но качественнее анимация. Именно это и вызывало наибольшую сложность при создании, говорят юные аниматоры, - не запутаться в слоях элементов. Для детей 12-14 лет (а это как раз возраст нашей команды) это непростая задача, так что мультфильм сложноват для них, считает Светлана Кудряшова, режиссёр-постановщик киновидеоклубного объединения «Экран». И, тем не менее, девушки справились, создав мультфильм в рекордные сроки – всего за две недели: именно за этот срок стало известно о конкурсе.Команду победителей пригласили посетить Иркутск для участия в марафон-фесте, торжественной церемонии награждения и серии экскурсий. К сожалению, отправиться туда наши ребята не смогут, зато в планах дальнейшее продвижение мультфильма «Цвет добра» на других фестивалях. Кстати, все, кому интересно, могут увидеть его на страничках «Заполярной Правды» в «Фейсбуке» и «Инстаграме» (@zapolyarnaya_pravda). А в будущем году команда «Экрана» хочет покорить новосибирский международный мастер-класс-фестиваль «Жар-Птица».Между тем успехи ребят не пройдут незамеченными в родном городе. Вдохновившись проделанной аниматорами работой, управляющая компания ЖКС решила разместить кадры из этого и других мультфильмов экологической тематики на ряде своих объектов. Это станет и социальной рекламой, и благодарностью юным художницам одновременно.- Мы нашли четыре «холста» для будущих граффити в стилистике киновидеоклубного объединения «Экран». Это трансформаторная подстанция на ул. Кирова, 7/10; лицевые стороны подъездов на ул. Московской, 8; стены подстанции на ул. Лауреатов, 35. На двух последних адресах рядом установлены детские площадки, и граффити будут завершать единый ансамбль благоустройства территории. Последний адрес, где появятся граффити по эскизам «Экрана», - Ленинский пр., 22 (на кирпичной пристройке между подъездами), - отмечает Виктор Калинин, гендиректор ЖКС.Помимо этого новые рисунки разместятся на баннерах, вывешенных на ряде домов (их список сейчас уточняется). Работы начнутся в этом августе, продолжатся в августе-2020.