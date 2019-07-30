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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:13 Норильским автомобилистам напомнили о том, что парковка на автобусных остановках запрещена.
16:37 Со вчерашнего дня в регионе действуют новые величины прожиточного минимума.
16:18 Ремонт площади Памяти Героев планируется завершить к сентябрю. К этому времени она полностью «оденется» в гранит.
15:02 Прокуратура города проверила, есть ли в Кайеркане незаконные свалки.
13:50 В выходные прошёл первый семейный квадрофестиваль.
13:06 Горожане и гости Норильска, интересующиеся историей, могут посетить Первый дом Норильска.
12:29 Норильчане продолжают помогать автоинспекторам пресекать нарушения.
12:22 Уже этим летом на стенах нескольких городских объектов появятся граффити авторства юных норильских аниматоров.
10:37 Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы осенне-зимнего расписания полётов.
16:46 Норильских пенсионеров ждут в народном университете «Активное долголетие».
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