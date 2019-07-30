Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40187

30 июля 2019, 12:29



Норильчане продолжают помогать автоинспекторам пресекать нарушения.

Инспекторы отмечают, что сотрудничество с неравнодушными горожанами приносит результаты. Во время движения по загородным автотрассам выездов на полосу встречного движения горожане, публикующие видео для автоинспекторов, видят меньше.

Просмотров:241 На прошлой неделе в отношении трёх нарушителей на основании представленных видеозаписей составлены административные материалы за нарушение правил обгона. Сумма штрафа - по 5000 рублей каждому водителю. Ещё одному лихачу, который устроил хаотичное движение на регулируемом перекрестке улиц Комсомольская – Дзержинского, выписан штраф в 1000 рублей за разворот в неположенном месте. С каждым нарушителем сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы о возможных последствиях подобных манёвров на проезжей части.Инспекторы отмечают, что сотрудничество с неравнодушными горожанами приносит результаты. Во время движения по загородным автотрассам выездов на полосу встречного движения горожане, публикующие видео для автоинспекторов, видят меньше.