Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40188

30 июля 2019, 13:06



Горожане и гости Норильска, интересующиеся историей, могут посетить Первый дом Норильска.

Вообще такие экскурсии от Музея Норильска доступны круглогодично, спрос есть. Но индивидуальное экскурсионное обслуживание недёшево, говорят сотрудники музея, – 1200 рублей. «Часто обращаются желающие послушать экскурсию, но они не готовы платить эту сумму, а собрать компанию хотя бы из 10 человек сложно», - рассказывает экскурсовод Екатерина Каверина. В связи с этим 4 августа (воскресенье) в 12.00 и в 13.30 Музей Норильска приглашает всех желающих на две экскурсии. «Вы узнаете всё о первых экспедициях к Норильским горам, о трудностях, с которыми столкнулись Николай и Елизавета Урванцевы, услышите цитаты из дневника Виктора Корешкова и познакомитесь с историей дома-путешественника», - рассказывает Екатерина. Набор в группы – до 10 человек включительно, ведь в самом домике мало места для большой компании. В таком случае стоимость билета выходит символической – 120 рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:259 Вообще такие экскурсии от Музея Норильска доступны круглогодично, спрос есть. Но индивидуальное экскурсионное обслуживание недёшево, говорят сотрудники музея, – 1200 рублей.«Часто обращаются желающие послушать экскурсию, но они не готовы платить эту сумму, а собрать компанию хотя бы из 10 человек сложно», - рассказывает экскурсовод Екатерина Каверина.В связи с этим 4 августа (воскресенье) в 12.00 и в 13.30 Музей Норильска приглашает всех желающих на две экскурсии.«Вы узнаете всё о первых экспедициях к Норильским горам, о трудностях, с которыми столкнулись Николай и Елизавета Урванцевы, услышите цитаты из дневника Виктора Корешкова и познакомитесь с историей дома-путешественника», - рассказывает Екатерина.Набор в группы – до 10 человек включительно, ведь в самом домике мало места для большой компании. В таком случае стоимость билета выходит символической – 120 рублей.Фото Владимира Макушкина