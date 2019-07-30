Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40189

30 июля 2019, 13:50



В выходные прошёл первый семейный квадрофестиваль.

Квадрофестиваль прошёл в загородном комплексе отдыха «Горизонт», его организаторами стал квадроклуб Норильска ATV_Norilsk. По словам одного из организаторов фестиваля Нелли Черничко, подобного мероприятия в Норильске ранее не проходило. Первое событие было решено посвятить знакомству горожан с этими мобильными внедорожниками, а также популяризации активного отдыха на них. Фестиваль стал не только развлекательным, но и познавательным – акцент сделали на безопасное и техничное катание, а также правильное поведение в тундре. - Нам важно соблюдение правил безопасности, – говорит Нелли. – Очень много людей в последнее время покупают технику, и не все считают нужным получить права. Мы настаиваем, что обрести навыки вождения необходимо в первую очередь ради своей безопасности. Условия в тундре экстремальные, и при езде по пересечённой местности очень легко перевернуться, а при форсировании реки можно утопить внедорожник. Программа фестиваля получилась разнообразной. Так, на любительских соревнованиях от квадроклуба участникам предстояло показать техничное прохождение трассы и преодоление препятствий как искусственных, так и природного характера. Природные препятствия – это заболоченные места, труднопроходимые кустарники, кочки. К искусственным были отнесены эстакада, бревенчатый мост и «качелька». Почти все они были рассчитаны на проверку равновесия и баланса. Помимо этого, гостям фестиваля предлагалось пострелять в одном из трёх видов тира: от страйкболистов, пейнтболистов и Клуба лучников. Для тех, кто проголодался, работала фудзона. Но главное - в рамках фестиваля прошла благотворительная лотерея, средства от которой были направлены на оплату лечения восьмилетней Захре Халиловой, страдающей раком костного мозга. Фото Александра Ананьева

Просмотров:211 Норильчане, увлечённые внедорожной техникой, решили познакомить с ней своих земляков, провести соревнования и помочь восьмилетней Захре Халиловой.Квадрофестиваль прошёл в загородном комплексе отдыха «Горизонт», его организаторами стал квадроклуб Норильска ATV_Norilsk. По словам одного из организаторов фестиваля Нелли Черничко, подобного мероприятия в Норильске ранее не проходило. Первое событие было решено посвятить знакомству горожан с этими мобильными внедорожниками, а также популяризации активного отдыха на них.Фестиваль стал не только развлекательным, но и познавательным – акцент сделали на безопасное и техничное катание, а также правильное поведение в тундре.- Нам важно соблюдение правил безопасности, – говорит Нелли. – Очень много людей в последнее время покупают технику, и не все считают нужным получить права. Мы настаиваем, что обрести навыки вождения необходимо в первую очередь ради своей безопасности. Условия в тундре экстремальные, и при езде по пересечённой местности очень легко перевернуться, а при форсировании реки можно утопить внедорожник.Программа фестиваля получилась разнообразной. Так, на любительских соревнованиях от квадроклуба участникам предстояло показать техничное прохождение трассы и преодоление препятствий как искусственных, так и природного характера. Природные препятствия – это заболоченные места, труднопроходимые кустарники, кочки. К искусственным были отнесены эстакада, бревенчатый мост и «качелька». Почти все они были рассчитаны на проверку равновесия и баланса.Помимо этого, гостям фестиваля предлагалось пострелять в одном из трёх видов тира: от страйкболистов, пейнтболистов и Клуба лучников. Для тех, кто проголодался, работала фудзона.Но главное - в рамках фестиваля прошла благотворительная лотерея, средства от которой были направлены на оплату лечения восьмилетней Захре Халиловой, страдающей раком костного мозга.Фото Александра Ананьева