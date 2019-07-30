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30 июля 2019, 15:02



Прокуратура города проверила, есть ли в Кайеркане незаконные свалки.

Помимо этого, в выходные прокуратура провела проверку по факту незаконной организации азартных игр в одном из помещений на улице Нансена. Как было выяснено, норильчанин организовал и проводил интернет-игры с использованием игрового оборудования без соответствующего разрешения на эту деятельность. «В марте в этом помещении уже был выявлен игровой зал, его участники подвержены уголовному преследованию. Сейчас, возможно, был другой организатор – это устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ», - сообщил источник в прокуратуре.

Просмотров:214 Как в районе складируется мусор и есть ли незаконные свалки, проверил на днях и. о. прокурора Хаваж Гутаев. Он также провёл совещание с представителями управляющих компаний, работающих на территории, на котором акцентировал их внимание на необходимости своевременного вывоза мусора из мусороприёмников в домах, а также уборки на придомовых территориях.Помимо этого, в выходные прокуратура провела проверку по факту незаконной организации азартных игр в одном из помещений на улице Нансена. Как было выяснено, норильчанин организовал и проводил интернет-игры с использованием игрового оборудования без соответствующего разрешения на эту деятельность. «В марте в этом помещении уже был выявлен игровой зал, его участники подвержены уголовному преследованию. Сейчас, возможно, был другой организатор – это устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ», - сообщил источник в прокуратуре.