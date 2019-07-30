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30 июля 2019, 16:18



Ремонт площади Памяти Героев планируется завершить к сентябрю. К этому времени она полностью «оденется» в гранит.

Это - первый капитальный ремонт с момента создания мемориального комплекса. Прежде выполнялось лишь косметическое обновление. Сейчас на объекте задействованы 14 строителей генподрядчика - красноярской компании «Сибгрупп-Н», имеющей лицензию на работу с объектами культурного наследия. Ремонт ведётся споро, так что вместо ранее заявленного срока - 30 сентября по контракту - ожидается, что площадь преобразится почти на месяц раньше. Сейчас рабочие приступили к облицовке гранитных плит. Начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов напомнил, что прежде здесь была уложена тротуарная плитка, которую теперь заменит благородный гранит, привезённый из разных регионов страны. Из цельного куска гранита выполнен и главный символ площади - звезда, в которой будет гореть пламя Вечного огня. Прежняя латунная звезда уже демонтирована. - Чтобы гранит смотрелся наиболее выигрышно, используют разные типы шлифовки - для горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. После завершения площадь будет выглядеть красиво и дорого, а сам камень - особенно после попадания на него дождевой воды - насыщенно. Для декорирования площади выбраны три цвета - серый, чёрный и красный, - рассказал начальник УКРиСа. Запланирована и реставрация железобетонной рельефной стелы с лицами женщины, воина и партизана, а также датами «1941 - 1945». Дмитрий Самородов пояснил, что в своё время она была изготовлена едва ли не кустарным способом. За прошедшие годы стела значительно пострадала от погоды, поэтому сейчас её постараются максимально восстановить: очистят, помоют, обработают средством от налёта и покроют бесцветным лаком. После окончания ремонта пройдёт обязательная в таких случаях процедура сдачи объекта в службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Напомним, работы на площади Памяти Героев начались в июне. Прежде чем снять первую плитку и приступить к капремонту, была проделана огромная работа. В течение 2017 года специалисты УКРиСа разрабатывали проектно-сметную документацию, совместно с подрядчиком проводили необходимые обследования и научную работу. Всё это согласовывалось со службой по государственной охране объектов культурного наследия края. Все материалы, необходимые для ремонта: гранитные плиты, сухие смеси, различные растворы для реставрации звёзд, венков, букв, новую горелку и звезду - закупили и доставили в Норильск ещё в прошлом году и хранили на складе. На стройматериалы и их доставку в город потратили 11,5 млн рублей, стоимость самих работ - пять миллионов. Фото Н. Майданова

Просмотров:177 Это - первый капитальный ремонт с момента создания мемориального комплекса. Прежде выполнялось лишь косметическое обновление.Сейчас на объекте задействованы 14 строителей генподрядчика - красноярской компании «Сибгрупп-Н», имеющей лицензию на работу с объектами культурного наследия. Ремонт ведётся споро, так что вместо ранее заявленного срока - 30 сентября по контракту - ожидается, что площадь преобразится почти на месяц раньше.Сейчас рабочие приступили к облицовке гранитных плит. Начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов напомнил, что прежде здесь была уложена тротуарная плитка, которую теперь заменит благородный гранит, привезённый из разных регионов страны. Из цельного куска гранита выполнен и главный символ площади - звезда, в которой будет гореть пламя Вечного огня. Прежняя латунная звезда уже демонтирована.- Чтобы гранит смотрелся наиболее выигрышно, используют разные типы шлифовки - для горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. После завершения площадь будет выглядеть красиво и дорого, а сам камень - особенно после попадания на него дождевой воды - насыщенно. Для декорирования площади выбраны три цвета - серый, чёрный и красный, - рассказал начальник УКРиСа.Запланирована и реставрация железобетонной рельефной стелы с лицами женщины, воина и партизана, а также датами «1941 - 1945». Дмитрий Самородов пояснил, что в своё время она была изготовлена едва ли не кустарным способом. За прошедшие годы стела значительно пострадала от погоды, поэтому сейчас её постараются максимально восстановить: очистят, помоют, обработают средством от налёта и покроют бесцветным лаком.После окончания ремонта пройдёт обязательная в таких случаях процедура сдачи объекта в службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.Напомним, работы на площади Памяти Героев начались в июне. Прежде чем снять первую плитку и приступить к капремонту, была проделана огромная работа. В течение 2017 года специалисты УКРиСа разрабатывали проектно-сметную документацию, совместно с подрядчиком проводили необходимые обследования и научную работу. Всё это согласовывалось со службой по государственной охране объектов культурного наследия края.Все материалы, необходимые для ремонта: гранитные плиты, сухие смеси, различные растворы для реставрации звёзд, венков, букв, новую горелку и звезду - закупили и доставили в Норильск ещё в прошлом году и хранили на складе. На стройматериалы и их доставку в город потратили 11,5 млн рублей, стоимость самих работ - пять миллионов.Фото Н. Майданова