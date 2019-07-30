Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40192

30 июля 2019, 16:37



Со вчерашнего дня в регионе действуют новые величины прожиточного минимума.

Новые размеры прожиточных минимумов действуют для всех видов выплат, зависящих от величины прожиточного минимума (жилищная субсидия, ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет и т. д.), сообщили в управлении социальной политики администрации Норильска. ВМП рассчитываются отдельно для каждой группы территорий Красноярского края. Для Норильска он составит: в расчёте на душу населения - 17 332 рубля, для трудоспособного населения – 17 790 рублей, для пенсионеров – 13 356 рублей, для детей - 17 584 рубля. Фото http://ysia.ru

Просмотров:248 Они установлены Постановлением правительства края от 16.07.2019 № 368-п. Величина прожиточного минимума — это индикатор, который помогает регулировать процесс оказания господдержки нуждающимся. Если среднедушевой доход человека ниже ВПМ, включается механизм по выплате ему государственных субсидий.Новые размеры прожиточных минимумов действуют для всех видов выплат, зависящих от величины прожиточного минимума (жилищная субсидия, ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет и т. д.), сообщили в управлении социальной политики администрации Норильска.ВМП рассчитываются отдельно для каждой группы территорий Красноярского края. Для Норильска он составит: в расчёте на душу населения - 17 332 рубля, для трудоспособного населения – 17 790 рублей, для пенсионеров – 13 356 рублей, для детей - 17 584 рубля.Фото http://ysia.ru