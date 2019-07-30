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30 июля 2019, 16:37

Со вчерашнего дня в регионе действуют новые величины прожиточного минимума.


Они установлены Постановлением правительства края от 16.07.2019 № 368-п. Величина прожиточного минимума — это индикатор, который помогает регулировать процесс оказания господдержки нуждающимся. Если среднедушевой доход человека ниже ВПМ, включается механизм по выплате ему государственных субсидий.
Новые размеры прожиточных минимумов действуют для всех видов выплат, зависящих от величины прожиточного минимума (жилищная субсидия, ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет и т. д.), сообщили в управлении социальной политики администрации Норильска.
ВМП рассчитываются отдельно для каждой группы территорий Красноярского края. Для Норильска он составит: в расчёте на душу населения - 17 332 рубля, для трудоспособного населения – 17 790 рублей, для пенсионеров – 13 356 рублей, для детей - 17 584 рубля.
Фото http://ysia.ru

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    Список новостей

 30 июля 2019 
17:13   Норильским автомобилистам напомнили о том, что парковка на автобусных остановках запрещена. 16:37   Со вчерашнего дня в регионе действуют новые величины прожиточного минимума.
16:18   Ремонт площади Памяти Героев планируется завершить к сентябрю. К этому времени она полностью «оденется» в гранит. 15:02   Прокуратура города проверила, есть ли в Кайеркане незаконные свалки.
13:50   В выходные прошёл первый семейный квадрофестиваль. 13:06   Горожане и гости Норильска, интересующиеся историей, могут посетить Первый дом Норильска.
12:29   Норильчане продолжают помогать автоинспекторам пресекать нарушения. 12:22   Уже этим летом на стенах нескольких городских объектов появятся граффити авторства юных норильских аниматоров.
10:37   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы осенне-зимнего расписания полётов.

 29 июля 2019 
16:46   Норильских пенсионеров ждут в народном университете «Активное долголетие». 16:33   От экономики до экологии. Состоялось очередное занятие в Школе молодого гражданина Норильска.
16:31   Более двух тысяч гостей посетили Фестиваль северной ягоды. 16:16   Завершилась вторая смена популярной среди норильчат «Музейной продлёнки».
16:15   Норильчане почтили память Владимира Высоцкого. 16:14   В Норильске и столице Таймыра побывал курский литератор, член Союза писателей России Евгений Карпук.
15:53   В Норильске определили лучших в третьем этапе соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:39   Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.
15:08   Сыграны очередные матчи чемпионата Норильска по футболу. 14:10   Норильчане теперь могут купить билет на теплоход через интернет.
14:10   В Норильске 28 июля отметили 1031-ю годовщину со времени Крещения Руси. 14:09   Норильчанин выращивал дома марихуану. Он задержан за хранение наркотика в крупном размере.
13:57   Норильчанин отправится на 4 года в колонию за кражу у приятеля 100 тысяч долларов. 13:55   В музее боевой славы появился новый экспонат.
13:13   Норильчане помогли дудинцам убраться в районе Пшеничного ручья вдоль берега Енисея. 12:39   Сдайте оружие! Пока добровольно. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».
12:22   Фестиваль северной ягоды прошёл без ЧП. 12:06   1 августа горожан ждут в мастерской перформеров.
12:05   В Норильске открыт пятый сезон образовательной программы «Профессиональный старт». 11:47   Фитнес-площадка под открытым небом, весёлые старты и ряд других состязаний обещан горожанам в День физкультурника.
11:30   В городе открылся фестиваль уличных искусств «АРкТика».

 26 июля 2019 
17:30   Норильские дети лучше всех умеют создавать кино. 17:27   22 норильчанина отмечены за развитие городской торговли.
17:19   Любители квадроциклов объединились, решив провести праздник и помочь восьмилетней Захре Халиловой, благополучательнице «Территории добра». 16:52   Норильчанин стал лучшим следователем межрайонных следственных отделов по краю.
16:16   Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек. 14:38   Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.
14:34   На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей. 14:30   Летняя беда. Норильские полицейские предупреждают родителей об опасности выпадения детей из окон.
14:08   «Заповедники Таймыра» проводят экспедиционные работы на путях весенних миграций диких северных оленей таймырской популяции в бассейне реки Хеты. 14:06   Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть – по рабочим профессиям.
14:06   Новую редакцию госпрограммы развития Арктики подготовят до 1 декабря. 14:00   Не умеешь? Научим. Норильчан, интересующихся анимацией, ждут на Фестивале северной ягоды.
13:29   Выросли субсидии на авиаперевозки в труднодоступные регионы. 12:31   МФК «Норильский никель» пополнился ещё одним игроком.
12:29   Внимание, водители! Улицу Московскую закроют для проезда. 12:14   В дудинские посёлки продолжается доставка топливно-энергетических ресурсов.
12:04   Норильские полицейские мониторят медучреждения, чтобы найти пострадавших в уличной драке. 10:32   Талнах приглашает северян на третий благотворительный семейный фестиваль «Заварка».

 25 июля 2019 
17:56   Новый арт-объект появился в городе: яркий и со смыслом. 17:54   В Норильске открывается Центр экологического туризма на плато Путорана.




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