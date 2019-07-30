Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40193

30 июля 2019, 17:13



Норильским автомобилистам напомнили о том, что парковка на автобусных остановках запрещена.

Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения Норильского отдела ГИБДД, напоминает: правила запрещают стоянку автомобилей на автобусных остановках дольше пяти минут. Этого времени более чем достаточно, чтобы высадить пассажира, например, из такси. Остановочная зона для автобусов определена жёлтой разметкой, которая нанесена на тротуар. В её пределах стоянка авто запрещена. Зимой автомобилисты пытаются хитрить, мол, разметки не видно, но это не может служить оправданием. По ПДД водители должны останавливаться на расстоянии 15 метров до или после знака «Место остановки автобуса». Если это правило нарушено, автомобилист может быть привлечён к административной ответственности. Размер штрафа – тысяча рублей, а в случае несвоевременной оплаты он удваивается. Были случаи, когда особо нерадивые водители попадали в изолятор временного содержания и там дожидались решения суда. Для сравнения: в Москве или Питере штраф составляет три тысячи рублей и - эвакуация авто. Фото Н. Майданов

Просмотров:391 Проблема давняя, но в этом году особенно ощутимая. Некоторые автомобилисты игнорируют дорожные знаки и разметку, даже и не думая о том, что их легковушки мешают автобусам подъезжать на остановки, а пассажирам из-за этого приходится выходить на дорогу. Зачастую нарушители аргументируют поведение тем, что припарковались так, как было удобно, да и всего минут на пять.Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения Норильского отдела ГИБДД, напоминает: правила запрещают стоянку автомобилей на автобусных остановках дольше пяти минут. Этого времени более чем достаточно, чтобы высадить пассажира, например, из такси.Остановочная зона для автобусов определена жёлтой разметкой, которая нанесена на тротуар. В её пределах стоянка авто запрещена. Зимой автомобилисты пытаются хитрить, мол, разметки не видно, но это не может служить оправданием. По ПДД водители должны останавливаться на расстоянии 15 метров до или после знака «Место остановки автобуса». Если это правило нарушено, автомобилист может быть привлечён к административной ответственности. Размер штрафа – тысяча рублей, а в случае несвоевременной оплаты он удваивается. Были случаи, когда особо нерадивые водители попадали в изолятор временного содержания и там дожидались решения суда. Для сравнения: в Москве или Питере штраф составляет три тысячи рублей и - эвакуация авто.Фото Н. Майданов