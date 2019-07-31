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31 июля 2019, 11:19

Норильчанин стал вице-чемпионом Кубка России по вольной борьбе.


27-28 июля в Орехово-Зуево во Дворце спорта «Восток» состоялся Кубок России по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие четыре команды из Дагестана, Москвы, Красноярского края, а также сборная Российского спортивного студенческого союза (РССС).
В составе сборной Красноярского края выступил выпускник Норильской спортивной школы № 4 Дмитрий Зайнидинов (весовая категория до 86 кг) и завоевал серебряную медаль. Золото - у сборной Дагестана, бронза - у представителей города Москвы.
Фото участников соревнований
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    Список новостей

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17:15   В Петербурге умер Вячеслав Васильевич Блохин, создатель карты лагерей Норильлага. 16:39   Педагог-организатор центра «Виктория» Анна Долгополова стала дипломантом международного конкурса.
16:28   Полярный жираф Ноний ждёт норильчан в гости. 16:07   В городе завершается разметка автодорог.
15:09   Уже в эту субботу пройдёт большой, добрый летний «Заварка-Фест»-3. 13:19   Штрафы за нарушение закона о «зарплатном рабстве».
13:17   «Болеро» не отдыхает даже в отпуске. 13:16   Штраф или срок за попытку помешать работе медиков.
13:15   С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. 12:31   Хорошие новости приходят из туристического лагеря «Багульник», куда отправились норильские ребята.
12:11   Закон об ипотечных каникулах заработал в России. 11:50   Пять художников в течение полутора недель создавали объекты монументальной живописи на улицах Норильска.
11:20   Краевой суд ужесточил приговор норильчанке, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков. 11:19   Норильчанин стал вице-чемпионом Кубка России по вольной борьбе.

 30 июля 2019 
17:13   Норильским автомобилистам напомнили о том, что парковка на автобусных остановках запрещена. 16:37   Со вчерашнего дня в регионе действуют новые величины прожиточного минимума.
16:18   Ремонт площади Памяти Героев планируется завершить к сентябрю. К этому времени она полностью «оденется» в гранит. 15:02   Прокуратура города проверила, есть ли в Кайеркане незаконные свалки.
13:50   В выходные прошёл первый семейный квадрофестиваль. 13:06   Горожане и гости Норильска, интересующиеся историей, могут посетить Первый дом Норильска.
12:29   Норильчане продолжают помогать автоинспекторам пресекать нарушения. 12:22   Уже этим летом на стенах нескольких городских объектов появятся граффити авторства юных норильских аниматоров.
10:37   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы осенне-зимнего расписания полётов.

 29 июля 2019 
16:46   Норильских пенсионеров ждут в народном университете «Активное долголетие». 16:33   От экономики до экологии. Состоялось очередное занятие в Школе молодого гражданина Норильска.
16:31   Более двух тысяч гостей посетили Фестиваль северной ягоды. 16:16   Завершилась вторая смена популярной среди норильчат «Музейной продлёнки».
16:15   Норильчане почтили память Владимира Высоцкого. 16:14   В Норильске и столице Таймыра побывал курский литератор, член Союза писателей России Евгений Карпук.
15:53   В Норильске определили лучших в третьем этапе соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:39   Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.
15:08   Сыграны очередные матчи чемпионата Норильска по футболу. 14:10   Норильчане теперь могут купить билет на теплоход через интернет.
14:10   В Норильске 28 июля отметили 1031-ю годовщину со времени Крещения Руси. 14:09   Норильчанин выращивал дома марихуану. Он задержан за хранение наркотика в крупном размере.
13:57   Норильчанин отправится на 4 года в колонию за кражу у приятеля 100 тысяч долларов. 13:55   В музее боевой славы появился новый экспонат.
13:13   Норильчане помогли дудинцам убраться в районе Пшеничного ручья вдоль берега Енисея. 12:39   Сдайте оружие! Пока добровольно. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».
12:22   Фестиваль северной ягоды прошёл без ЧП. 12:06   1 августа горожан ждут в мастерской перформеров.
12:05   В Норильске открыт пятый сезон образовательной программы «Профессиональный старт». 11:47   Фитнес-площадка под открытым небом, весёлые старты и ряд других состязаний обещан горожанам в День физкультурника.
11:30   В городе открылся фестиваль уличных искусств «АРкТика».

 26 июля 2019 
17:30   Норильские дети лучше всех умеют создавать кино. 17:27   22 норильчанина отмечены за развитие городской торговли.
17:19   Любители квадроциклов объединились, решив провести праздник и помочь восьмилетней Захре Халиловой, благополучательнице «Территории добра». 16:52   Норильчанин стал лучшим следователем межрайонных следственных отделов по краю.
16:16   Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек. 14:38   Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.




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