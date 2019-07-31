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31 июля 2019, 11:19



Норильчанин стал вице-чемпионом Кубка России по вольной борьбе.

27-28 июля в Орехово-Зуево во Дворце спорта «Восток» состоялся Кубок России по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие четыре команды из Дагестана, Москвы, Красноярского края, а также сборная Российского спортивного студенческого союза (РССС). В составе сборной Красноярского края выступил выпускник Норильской спортивной школы № 4 Дмитрий Зайнидинов (весовая категория до 86 кг) и завоевал серебряную медаль. Золото - у сборной Дагестана, бронза - у представителей города Москвы. Фото участников соревнований

Просмотров:184 27-28 июля в Орехово-Зуево во Дворце спорта «Восток» состоялся Кубок России по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие четыре команды из Дагестана, Москвы, Красноярского края, а также сборная Российского спортивного студенческого союза (РССС).В составе сборной Красноярского края выступил выпускник Норильской спортивной школы № 4 Дмитрий Зайнидинов (весовая категория до 86 кг) и завоевал серебряную медаль. Золото - у сборной Дагестана, бронза - у представителей города Москвы.Фото участников соревнований