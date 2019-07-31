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31 июля 2019, 11:20



Краевой суд ужесточил приговор норильчанке, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков.

Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры Норильска о существенном нарушении уголовно-процессуального закона при вынесении приговора в отношении норильчанки, обвиняемой органами предварительного следствия в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, и назначении ей чрезмерно мягкого наказания. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. По версии следствия, 28-летняя норильчанка в мае 2018 года согласилась участвовать в преступной организации, занимающейся в городе незаконным сбытом наркотиков через интернет. Женщина должна была выполнять функции «склада» и «закладчика». За это ей было установлено ежемесячное вознаграждение в процентном соотношении от количества размещённых ею тайников с наркотиками и обещано увеличение его в зависимости от результатов работы. В декабре того же года злоумышленница, получив от одного из соучастников наркотик массой более 36 граммов, расфасованный на свертки, устроила 10 тайников-«закладок». Однако была задержана сотрудниками правоохранительных органов, не доведя дело до конца. Приговором Норильского городского суда, постановленным в порядке главы 40.1 УПК РФ в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, подсудимая осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но судом из обвинения был исключён квалифицирующий признак сбыта наркотических средств с использованием электронных сетей и информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), поскольку, по мнению суда, подсудимая непосредственно при выполнении объективной стороны преступления такие сети не использовала. Заместитель прокурора Норильска, не согласившись с принятым решением, принёс апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора, направлении уголовного дела на новое рассмотрение в связи с неправильным применением уголовного закона и чрезмерной мягкостью назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с доводами представления, указал на ошибочность выводов Норильского городского суда, поскольку злоумышленница, соглашаясь на распространение наркотиков, знала о схеме их распространения через интернет и действовала в рамках отведённой ей роли в преступном сообществе, то есть с единым умыслом. Женщина вину признала и подтвердила, что в обвинительном заключении верно изложены обстоятельства совершения ею преступлений, которые в том числе содержали вышеуказанный квалифицирующий признак. Апелляционным приговором Красноярского краевого суда норильчанка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по совокупности преступлений на основании ч.3 ст. 69 УК РФ ей назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год с установлением ограничений и возложением обязанности в соответствии со ст.53 УК РФ.

Просмотров:191 Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры Норильска о существенном нарушении уголовно-процессуального закона при вынесении приговора в отношении норильчанки, обвиняемой органами предварительного следствия в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, и назначении ей чрезмерно мягкого наказания. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.По версии следствия, 28-летняя норильчанка в мае 2018 года согласилась участвовать в преступной организации, занимающейся в городе незаконным сбытом наркотиков через интернет. Женщина должна была выполнять функции «склада» и «закладчика». За это ей было установлено ежемесячное вознаграждение в процентном соотношении от количества размещённых ею тайников с наркотиками и обещано увеличение его в зависимости от результатов работы. В декабре того же года злоумышленница, получив от одного из соучастников наркотик массой более 36 граммов, расфасованный на свертки, устроила 10 тайников-«закладок». Однако была задержана сотрудниками правоохранительных органов, не доведя дело до конца.Приговором Норильского городского суда, постановленным в порядке главы 40.1 УПК РФ в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, подсудимая осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но судом из обвинения был исключён квалифицирующий признак сбыта наркотических средств с использованием электронных сетей и информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), поскольку, по мнению суда, подсудимая непосредственно при выполнении объективной стороны преступления такие сети не использовала.Заместитель прокурора Норильска, не согласившись с принятым решением, принёс апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора, направлении уголовного дела на новое рассмотрение в связи с неправильным применением уголовного закона и чрезмерной мягкостью назначенного наказания.Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с доводами представления, указал на ошибочность выводов Норильского городского суда, поскольку злоумышленница, соглашаясь на распространение наркотиков, знала о схеме их распространения через интернет и действовала в рамках отведённой ей роли в преступном сообществе, то есть с единым умыслом. Женщина вину признала и подтвердила, что в обвинительном заключении верно изложены обстоятельства совершения ею преступлений, которые в том числе содержали вышеуказанный квалифицирующий признак.Апелляционным приговором Красноярского краевого суда норильчанка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по совокупности преступлений на основании ч.3 ст. 69 УК РФ ей назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год с установлением ограничений и возложением обязанности в соответствии со ст.53 УК РФ.