Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40196

31 июля 2019, 11:50



Пять художников в течение полутора недель создавали объекты монументальной живописи на улицах Норильска.

Въезд в Центральный район со стороны аэропорта теперь украшают символы нашего города – северные олени и белая медведица с медвежонком. На фасаде подстанции возле спортплощадки Молодежного центра появился футболист, забивающий гол, а кайерканский фасад на Норильской, 20, украсил ещё один символ – полярная сова. Преображение городских фасадов – часть большой программы норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика», организованного Агентством развития Норильска при участии администрации города и поддержке компании «Норникель». Куратор проекта кандидат искусствоведения, профессор Кирилл Гаврилин считает, что «АРкТика» помогает налаживать культурный диалог между городом и его жителями. «Мы долго готовились. Вместе с коллегами из АРН в течение нескольких месяцев просматривали эскизы возможных работ от самых разных художников. И, как мне кажется, хорошо справились с задачей. Егор Кошелев, Сальваторе Лигама, Алексей Михеев, Денис Шевчук и Алексей Соколов – все они настоящие профессионалы», - рассказал Кирилл Гаврилин. Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства: «Здорово, что город совместно с АРН в той или иной степени воплощает проекты, которые радуют жителей и гостей Норильска. На наших глазах город становится красивее. Теперь важно сохранить эту красоту. Я очень надеюсь, что появившиеся картины не будут испорчены, потому что всё это сделано для нас, норильчан». «Произведения, появившиеся на фасадах домов в рамках фестиваля уличных искусств «АРкТика», - это результат совместной работы многих людей. Мы благодарим всех, кто включился в проект и помог ему осуществиться: экспертов, город, компанию. Когда действует слаженная команда, достичь можно многого. И мы надеемся, что норильчане по достоинству оценят этот опыт», - поделилась Карина Андреева, руководитель направления «Социокультурные и образовательные проекты» Агентства развития Норильска. Фото http://arnorilsk.ru/

Просмотров:320 Въезд в Центральный район со стороны аэропорта теперь украшают символы нашего города – северные олени и белая медведица с медвежонком. На фасаде подстанции возле спортплощадки Молодежного центра появился футболист, забивающий гол, а кайерканский фасад на Норильской, 20, украсил ещё один символ – полярная сова.Преображение городских фасадов – часть большой программы норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика», организованного Агентством развития Норильска при участии администрации города и поддержке компании «Норникель».Куратор проекта кандидат искусствоведения, профессор Кирилл Гаврилин считает, что «АРкТика» помогает налаживать культурный диалог между городом и его жителями. «Мы долго готовились. Вместе с коллегами из АРН в течение нескольких месяцев просматривали эскизы возможных работ от самых разных художников. И, как мне кажется, хорошо справились с задачей. Егор Кошелев, Сальваторе Лигама, Алексей Михеев, Денис Шевчук и Алексей Соколов – все они настоящие профессионалы», - рассказал Кирилл Гаврилин.Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства: «Здорово, что город совместно с АРН в той или иной степени воплощает проекты, которые радуют жителей и гостей Норильска. На наших глазах город становится красивее. Теперь важно сохранить эту красоту. Я очень надеюсь, что появившиеся картины не будут испорчены, потому что всё это сделано для нас, норильчан».«Произведения, появившиеся на фасадах домов в рамках фестиваля уличных искусств «АРкТика», - это результат совместной работы многих людей. Мы благодарим всех, кто включился в проект и помог ему осуществиться: экспертов, город, компанию. Когда действует слаженная команда, достичь можно многого. И мы надеемся, что норильчане по достоинству оценят этот опыт», - поделилась Карина Андреева, руководитель направления «Социокультурные и образовательные проекты» Агентства развития Норильска.Фото http://arnorilsk.ru/