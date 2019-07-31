Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40198

31 июля 2019, 12:31



Хорошие новости приходят из туристического лагеря «Багульник», куда отправились норильские ребята.

Последние дни в лагере «Багульник» ребята посвятили изучению краевой столицы. Экскурсия была продолжительная: в 9.30 утра автобус из лагеря отправился на обзорную экскурсию по городу, где ребят ознакомили с историей и достопримечательностями Красноярска. Далее группу ждали Красноярский краеведческий музей, парк флоры и фауны «Роев ручей», вкуснейший обед, современный террариум, аквариум, зоопарк и аттракционы. По окончании экскурсии педагоги и дети посетили планетарий и посмотрели фильм о динозаврах. Кроме того, туристы прошли пешком около 20 км - поднялись на Красноярские столбы, взобрались на скалу Дед, посетили столбы Львиные ворота, Перья, затем прошли по тропе около 7 км до «Бобрового лога» и по канатной дороге спустились к автобусу. Напомним, в этом году в числе детей, отправившихся в посёлок Тесь, была группа занимающихся туризмом. В их расписании отдыха - 21 день в лагере «Солнечный–2», ещё столько же — на детско-юношеской туристской базе «Багульник», где летом открыт палаточный лагерь. Структурное подразделение Красноярского краевого центра туризма и краеведения база «Багульник» расположена на территории долины горной реки Калтат (на северной границе Калтатского района государственного заповедника «Столбы»). Фото участников поездки

Просмотров:252 Последние дни в лагере «Багульник» ребята посвятили изучению краевой столицы. Экскурсия была продолжительная: в 9.30 утра автобус из лагеря отправился на обзорную экскурсию по городу, где ребят ознакомили с историей и достопримечательностями Красноярска. Далее группу ждали Красноярский краеведческий музей, парк флоры и фауны «Роев ручей», вкуснейший обед, современный террариум, аквариум, зоопарк и аттракционы. По окончании экскурсии педагоги и дети посетили планетарий и посмотрели фильм о динозаврах.Кроме того, туристы прошли пешком около 20 км - поднялись на Красноярские столбы, взобрались на скалу Дед, посетили столбы Львиные ворота, Перья, затем прошли по тропе около 7 км до «Бобрового лога» и по канатной дороге спустились к автобусу.Напомним, в этом году в числе детей, отправившихся в посёлок Тесь, была группа занимающихся туризмом. В их расписании отдыха - 21 день в лагере «Солнечный–2», ещё столько же — на детско-юношеской туристской базе «Багульник», где летом открыт палаточный лагерь. Структурное подразделение Красноярского краевого центра туризма и краеведения база «Багульник» расположена на территории долины горной реки Калтат (на северной границе Калтатского района государственного заповедника «Столбы»).Фото участников поездки