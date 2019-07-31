Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40199

31 июля 2019, 13:15



С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.

Пенсии тем, кто продолжил работать после достижения пенсионного возраста, с 2015 года рассчитываются по новой формуле, основанной на пенсионных баллах. С одной стороны, сумма выплат зависит от величины отчислений, которые делает работодатель (чем больше зарплата, тем больше, соответственно, будут отчисления), с другой — не может превышать официально установленные ограничения. В Пенсионном фонде уже предупредили, что в августе 2019 года выплаты увеличатся не больше чем на три пенсионных балла. Учитывая что один балл равен 81,49 рубля, максимальная прибавка составит 244,47 рубля. Решение временно отказаться от индексаций пенсий работающим пенсионерам было принято в 2016 году, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, однако в конце июля в Счетной палате сообщили, что эта мера, по мнению аудиторов, не дала ожидаемого эффекта в первую очередь из-за сокращения количества работающих пенсионеров в стране. По данным Росстата на 2019 год, в России к этой группе относятся 9,88 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 млн. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:267 Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется, сообщают «Известия». Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те граждане пенсионного возраста, чьи работодатели в 2018 году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы, уточнили в Пенсионном фонде.Пенсии тем, кто продолжил работать после достижения пенсионного возраста, с 2015 года рассчитываются по новой формуле, основанной на пенсионных баллах. С одной стороны, сумма выплат зависит от величины отчислений, которые делает работодатель (чем больше зарплата, тем больше, соответственно, будут отчисления), с другой — не может превышать официально установленные ограничения.В Пенсионном фонде уже предупредили, что в августе 2019 года выплаты увеличатся не больше чем на три пенсионных балла. Учитывая что один балл равен 81,49 рубля, максимальная прибавка составит 244,47 рубля.Решение временно отказаться от индексаций пенсий работающим пенсионерам было принято в 2016 году, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, однако в конце июля в Счетной палате сообщили, что эта мера, по мнению аудиторов, не дала ожидаемого эффекта в первую очередь из-за сокращения количества работающих пенсионеров в стране. По данным Росстата на 2019 год, в России к этой группе относятся 9,88 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 млн.Фото Владимира Макушкина