Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40200

31 июля 2019, 13:16



Штраф или срок за попытку помешать работе медиков.

В случаях, когда в действиях гражданина, пытавшегося воспрепятствовать работе медработника, не было уголовного состава, правонарушение будет квалифицироваться как административное, а виновному нужно будет заплатить штраф в размере о 4 до 5 тысяч рублей. Не забыли и про водителей, которые отказываются пропускать машины скорой помощи, — им будет грозить штраф в размере до 5 тысяч или лишение прав на срок до одного года. Если же в результате этих действий — не важно, в какой форме человек пытался помешать работе медика, — был нанесен серьезный урон здоровью пациента, то речь будет идти об уголовной ответственности. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента этот срок может увеличиться до четырех лет — в том числе, если речь идет о водителе, не пропустившем скорую. Фото Ирины Яринской

Просмотров:224 С 6 августа в силу вступают поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые предусматривают ответственность за попытки помешать работе медиков. Они были приняты в июле 2019 года, сообщают «Известия».В случаях, когда в действиях гражданина, пытавшегося воспрепятствовать работе медработника, не было уголовного состава, правонарушение будет квалифицироваться как административное, а виновному нужно будет заплатить штраф в размере о 4 до 5 тысяч рублей. Не забыли и про водителей, которые отказываются пропускать машины скорой помощи, — им будет грозить штраф в размере до 5 тысяч или лишение прав на срок до одного года.Если же в результате этих действий — не важно, в какой форме человек пытался помешать работе медика, — был нанесен серьезный урон здоровью пациента, то речь будет идти об уголовной ответственности. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента этот срок может увеличиться до четырех лет — в том числе, если речь идет о водителе, не пропустившем скорую.Фото Ирины Яринской