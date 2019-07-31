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31 июля 2019, 13:17



«Болеро» не отдыхает даже в отпуске.

29 июля к ребятам ансамбля спортивного бального танца «Болеро» Городского центра культуры приехал Роман Итальянкин, финалист чемпионата Америки среди профессионалов в латиноамериканской программе, финалист Блэкпульского фестиваля среди профессионалов в группе Professional Rising stars Latin, полуфиналист Кубка мира в Кремле, финалист чемпионата Италии, финалист открытого чемпионата Америки, финалист чемпионата Японии. Он пообщался с ребятами, рассказал про свой путь в бальных танцах, поделился опытом на паркете и провёл мастер-класс. По мнению хореографов, эффект таких встреч трудно переоценить, довольны встречей остались и сами юные танцоры. Напомним, неделю назад ансамбль спортивного бального танца «Болеро» Городского центра культуры принял участие в Международном многожанровом конкурсе культуры, искусства и творчества («КИТ») в Анапе, где сейчас проводит летние каникулы, и стал двукратным лауреатом I и II степеней, а также был отмечен специальными дипломами «За яркость художественных образов» и «За органичность и артистизм». Фото участников ансамбля

Просмотров:168 29 июля к ребятам ансамбля спортивного бального танца «Болеро» Городского центра культуры приехал Роман Итальянкин, финалист чемпионата Америки среди профессионалов в латиноамериканской программе, финалист Блэкпульского фестиваля среди профессионалов в группе Professional Rising stars Latin, полуфиналист Кубка мира в Кремле, финалист чемпионата Италии, финалист открытого чемпионата Америки, финалист чемпионата Японии. Он пообщался с ребятами, рассказал про свой путь в бальных танцах, поделился опытом на паркете и провёл мастер-класс. По мнению хореографов, эффект таких встреч трудно переоценить, довольны встречей остались и сами юные танцоры.Напомним, неделю назад ансамбль спортивного бального танца «Болеро» Городского центра культуры принял участие в Международном многожанровом конкурсе культуры, искусства и творчества («КИТ») в Анапе, где сейчас проводит летние каникулы, и стал двукратным лауреатом I и II степеней, а также был отмечен специальными дипломами «За яркость художественных образов» и «За органичность и артистизм».Фото участников ансамбля