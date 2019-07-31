Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40202

31 июля 2019, 13:19



Штрафы за нарушение закона о «зарплатном рабстве».

Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будет начисляться заработная плата, действует еще с 2014 года, и по нему работодатель в этой ситуации не имеет права отказать сотруднику. Об этом сообщают «Известия». Однако до сих пор на законодательном уровне не была прописана ответственность для компаний и предпринимателей, которые это требование не соблюдают. Сейчас этот пробел был ликвидирован. В соответствии с поправками, которые вносятся в Административный кодекс, для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей, которые выступают в качестве физических лиц, — от 1 до 5 тысяч. Для тех, кто оформил юрлицо, штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. С другой стороны, законотворцы предложили скорректировать порядок, в котором сотрудники должны сообщать о желании сменить банк, на карту которого переводится зарплата. Если раньше уведомить об этом нужно было за пять дней, то теперь срок был увеличен — предупредить работодателя о своем желании нужно как минимум за 15 дней. Соответствующие изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ в рамках другого документа. Оба законопроекта правительство внесло в Госдуму в конце марта, в начале июля законопроекты приняли в Госдуме, в конце месяца — одобрили в Совфеде, а вскоре после этого — подписал Владимир Путин. Фото https://www.vesti.ru

Просмотров:213 С конца лета в России вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство»: случаи, при которых работодатель отказывается по просьбе сотрудника переводить средства на счета выбранного человеком банка.Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будет начисляться заработная плата, действует еще с 2014 года, и по нему работодатель в этой ситуации не имеет права отказать сотруднику. Об этом сообщают «Известия».Однако до сих пор на законодательном уровне не была прописана ответственность для компаний и предпринимателей, которые это требование не соблюдают. Сейчас этот пробел был ликвидирован. В соответствии с поправками, которые вносятся в Административный кодекс, для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей, которые выступают в качестве физических лиц, — от 1 до 5 тысяч. Для тех, кто оформил юрлицо, штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей.С другой стороны, законотворцы предложили скорректировать порядок, в котором сотрудники должны сообщать о желании сменить банк, на карту которого переводится зарплата. Если раньше уведомить об этом нужно было за пять дней, то теперь срок был увеличен — предупредить работодателя о своем желании нужно как минимум за 15 дней. Соответствующие изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ в рамках другого документа.Оба законопроекта правительство внесло в Госдуму в конце марта, в начале июля законопроекты приняли в Госдуме, в конце месяца — одобрили в Совфеде, а вскоре после этого — подписал Владимир Путин.Фото https://www.vesti.ru