Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40203

31 июля 2019, 15:09



Уже в эту субботу пройдёт большой, добрый летний «Заварка-Фест»-3.

Гостей фестиваля ждет 30 площадок: с песнями и танцами вместе со зрителями на сцене; выставка крутых байков с возможностью покататься; мастер-классы по скейтбордингу, прокат роликов, самокатов; показательные выступления по рыцарским боям и исторические танцы; большая ярмарка изделий ручной работы и творческие мастер-классы; веселая анимационная программа, аквагрим для самых маленьких гостей; рисование мандал, консультации астрологов, игра на варгане, мастер-классы от "моржей" в уютной этнозоне; мастер-классы по спортивному рок-н-роллу, зумбе, йоге; роспись мехенди, плетение кос и мастер-класс по мейкапу для прекрасных дам; сладости и вкусности; катание на ослике; выставка кошек; милые платья от "Сундука"; проверка на прочность от ГТО и множество других интересных и познавательных активностей. Напомним, как и в прошлые годы, цель фестиваля благородна - помочь маленьким благополучателям фонда «69 параллель». В этом году средства собираются для шестилетнего Матвея Усачёва с диагнозом «ДЦП», которому необходимо оплатить курс реабилитации: её мальчик уже начал проходить в самарском центре. Вторым получателем станет Юлия Котко, которой необходимы лекарства для восстановления после пересадки почки. Более подробно о деятельности благотворительного фонда «69 параллель» и его благополучателях можно узнать на страничке https://bf69.ru/.

Просмотров:190 С 15 до 19 часов на талнахской площади Горняков 40 организаций – партнеров фонда «69 параллель» устроят большой праздник для всех горожан, чтобы помочь тем, кто в этом очень нуждается.Гостей фестиваля ждет 30 площадок: с песнями и танцами вместе со зрителями на сцене; выставка крутых байков с возможностью покататься; мастер-классы по скейтбордингу, прокат роликов, самокатов; показательные выступления по рыцарским боям и исторические танцы; большая ярмарка изделий ручной работы и творческие мастер-классы; веселая анимационная программа, аквагрим для самых маленьких гостей; рисование мандал, консультации астрологов, игра на варгане, мастер-классы от "моржей" в уютной этнозоне; мастер-классы по спортивному рок-н-роллу, зумбе, йоге; роспись мехенди, плетение кос и мастер-класс по мейкапу для прекрасных дам; сладости и вкусности; катание на ослике; выставка кошек; милые платья от "Сундука"; проверка на прочность от ГТО и множество других интересных и познавательных активностей.Напомним, как и в прошлые годы, цель фестиваля благородна - помочь маленьким благополучателям фонда «69 параллель». В этом году средства собираются для шестилетнего Матвея Усачёва с диагнозом «ДЦП», которому необходимо оплатить курс реабилитации: её мальчик уже начал проходить в самарском центре. Вторым получателем станет Юлия Котко, которой необходимы лекарства для восстановления после пересадки почки.Более подробно о деятельности благотворительного фонда «69 параллель» и его благополучателях можно узнать на страничке https://bf69.ru/.