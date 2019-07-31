Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40204

31 июля 2019, 16:07



В городе завершается разметка автодорог.

Как рассказал начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов, наносится несколько видов разметки: горизонтальная на автодорогах, вертикальная – на бордюрах, столбах, ограждениях. Разнится и цвет дорожной разметки – помимо стандартной белой применяется жёлтая краска для обозначения автобусных остановок и мостов, а также оранжевая на тех участках, где продолжаются дорожные работы, и движение переносится на соседнюю полосу или идёт в объезд, как, например, на объезде моста через реку Наледную. «Такая разметка – временная. Вся работа по разметке проводится по требованиям ГОСТа в рамках программы содержания улично-дорожной сети. Средства на неё выделены из дорожного фонда», - пояснил Евгений Болгов. Он подчеркнул важность дорожной разметки, которая служит для визуального ориентирования водителей на проезжей части и применяется как отдельно, так и совместно с другими средствами организации дорожного движения. В настоящий момент разметка норильских дорог почти завершена: благоволила погода, считают сами дорожники. Остались лишь участки, где проводится ремонт дороги, например, на определённых участках улицы Талнахской. До конца лета планируется выполнить и ямочный ремонт в местах разрушения дорожного покрытия, а также капремонт больших участков – например, на улице Талнахской и на талнахской автодороге. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:162 Как рассказал начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов, наносится несколько видов разметки: горизонтальная на автодорогах, вертикальная – на бордюрах, столбах, ограждениях. Разнится и цвет дорожной разметки – помимо стандартной белой применяется жёлтая краска для обозначения автобусных остановок и мостов, а также оранжевая на тех участках, где продолжаются дорожные работы, и движение переносится на соседнюю полосу или идёт в объезд, как, например, на объезде моста через реку Наледную. «Такая разметка – временная. Вся работа по разметке проводится по требованиям ГОСТа в рамках программы содержания улично-дорожной сети. Средства на неё выделены из дорожного фонда», - пояснил Евгений Болгов.Он подчеркнул важность дорожной разметки, которая служит для визуального ориентирования водителей на проезжей части и применяется как отдельно, так и совместно с другими средствами организации дорожного движения.В настоящий момент разметка норильских дорог почти завершена: благоволила погода, считают сами дорожники. Остались лишь участки, где проводится ремонт дороги, например, на определённых участках улицы Талнахской.До конца лета планируется выполнить и ямочный ремонт в местах разрушения дорожного покрытия, а также капремонт больших участков – например, на улице Талнахской и на талнахской автодороге.Фото Владимира Макушкина