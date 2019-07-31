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31 июля 2019, 16:28



Полярный жираф Ноний ждёт норильчан в гости.

Фестиваль «День полярного жирафа» в третий раз состоится на площадке у Талнахской городской библиотеки. Здесь установлен яркий длинношеий арт-объект в честь знаменитого персонажа норильского поэта Эдуарда Нонина. Пятиметровая фигура жирафа создана питерским скульптором Константином Новиковым по итогам Всероссийского конкурса «Литературный след», объявленного фондом «Живая классика» в 2015 году (его генеральным спонсором выступила компания «Норникель»). Праздник в воскресенье начнётся с чтения стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...» в исполнении ребят из театральной студии библиотеки «Smile-Театр», а малыши из 96-го садика споют любимому герою песенку «Оранжевое лето». А взрослые библиотекари приготовили представление со сказочными Белым медведем и Шаманом, которые решили обидеть Жирафа-именинника и отнять его природные пятнышки. Исправить положение смогут дети, которые правильно ответят на вопросы праздничной викторины и станцуют танец «У жирафа пятнышки...». На тематических площадках гостей ждут всевозможные развлечения - от жирафогрима и гонок на самокатах до мастер-классов по созданию африканского амулета и жирафиков из шариков. Все желающие смогут завернуться в гигантский шарф, связанный специально для Нония, чтобы посчитать, сколько же он сможет согреть ребятишек. Заботливые библиотекари к празднику навели порядок на площадке, даже покрасили валенки Нонию. А ещё на первом этаже библиотеки открыли выставку, которая познакомит с историей появления жирафа в Талнахе, представит сделанные для него подарки. Всех ждут 4 августа в 14 часов на семейный праздник на улице Диксона, 9. Если погода будет дождливой, встречу перенесут в помещение библиотеки. Справки по телефону 37-20-39. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:163 Фестиваль «День полярного жирафа» в третий раз состоится на площадке у Талнахской городской библиотеки. Здесь установлен яркий длинношеий арт-объект в честь знаменитого персонажа норильского поэта Эдуарда Нонина. Пятиметровая фигура жирафа создана питерским скульптором Константином Новиковым по итогам Всероссийского конкурса «Литературный след», объявленного фондом «Живая классика» в 2015 году (его генеральным спонсором выступила компания «Норникель»).Праздник в воскресенье начнётся с чтения стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...» в исполнении ребят из театральной студии библиотеки «Smile-Театр», а малыши из 96-го садика споют любимому герою песенку «Оранжевое лето». А взрослые библиотекари приготовили представление со сказочными Белым медведем и Шаманом, которые решили обидеть Жирафа-именинника и отнять его природные пятнышки. Исправить положение смогут дети, которые правильно ответят на вопросы праздничной викторины и станцуют танец «У жирафа пятнышки...». На тематических площадках гостей ждут всевозможные развлечения - от жирафогрима и гонок на самокатах до мастер-классов по созданию африканского амулета и жирафиков из шариков. Все желающие смогут завернуться в гигантский шарф, связанный специально для Нония, чтобы посчитать, сколько же он сможет согреть ребятишек.Заботливые библиотекари к празднику навели порядок на площадке, даже покрасили валенки Нонию. А ещё на первом этаже библиотеки открыли выставку, которая познакомит с историей появления жирафа в Талнахе, представит сделанные для него подарки.Всех ждут 4 августа в 14 часов на семейный праздник на улице Диксона, 9. Если погода будет дождливой, встречу перенесут в помещение библиотеки. Справки по телефону 37-20-39.Фото Ирины Даниленко