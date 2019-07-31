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31 июля 2019, 16:39



Педагог-организатор центра «Виктория» Анна Долгополова стала дипломантом международного конкурса.

Важно, чтобы эссе участников были актуальны и оригинальны, имели практическую и социальную значимость. В качестве дополнения можно было прикладывать слайды, фото, пояснительные записки, ссылки на публикации своих работ или работ учеников. После оценки жюри всех работ норильчанка награждена дипломом первой степени в номинации «Мой открытый урок». Фото из архива центра "Виктория"

Просмотров:149 Международный конкурс «Учитель года по версии сайта www.mldv.ru – 2019» в этом году проходил под общей темой «Учитель – это не профессия, а призвание, образ жизни». Участникам предлагалось раскрыть тему в следующих номинациях: «Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики», «Мой открытый урок», «Когда мы вместе...» (внешкольные мероприятия, совместный отдых, экскурсии и т. п.).Важно, чтобы эссе участников были актуальны и оригинальны, имели практическую и социальную значимость. В качестве дополнения можно было прикладывать слайды, фото, пояснительные записки, ссылки на публикации своих работ или работ учеников.После оценки жюри всех работ норильчанка награждена дипломом первой степени в номинации «Мой открытый урок».Фото из архива центра "Виктория"