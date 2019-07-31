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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:15 В Петербурге умер Вячеслав Васильевич Блохин, создатель карты лагерей Норильлага.
16:39 Педагог-организатор центра «Виктория» Анна Долгополова стала дипломантом международного конкурса.
16:28 Полярный жираф Ноний ждёт норильчан в гости.
16:07 В городе завершается разметка автодорог.
15:09 Уже в эту субботу пройдёт большой, добрый летний «Заварка-Фест»-3.
13:19 Штрафы за нарушение закона о «зарплатном рабстве».
13:17 «Болеро» не отдыхает даже в отпуске.
13:16 Штраф или срок за попытку помешать работе медиков.
13:15 С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
12:31 Хорошие новости приходят из туристического лагеря «Багульник», куда отправились норильские ребята.
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