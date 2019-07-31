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31 июля 2019, 17:15



В Петербурге умер Вячеслав Васильевич Блохин, создатель карты лагерей Норильлага.

Вячеслав Блохин не был журналистом или архивариусом. Работнику ЦАТК удалось узнать давнее сокровенное – как выглядел Норильск много лет назад. За словосочетанием «удалось узнать» — десять лет труда «за интерес». Вячеслав Васильевич по образованию инженер–механик. Он - не урождённый норильчанин, родился в Приморье. Его родители и деды не были заключёнными Норильлага, но именно у Блохина достало интереса и сил на эту педантичную работу.

Просмотров:223 Он всю жизнь занимался историей Норильска и лагерным периодом в частности, провёл годы в архивах, много встречался с участниками событий и постоянно вёл полевую работу на месте этих самых событий. «Мы часто работали вместе, издавали его статьи и ту самую карту лагерей Норильска. Насколько мне известно, ни один остров ГУЛАГа в нашей стране не имеет такой роскоши, как план-схема расположения каждого отделения, каждого лагпункта и даже каждого барака на местности. А у норильчан такая карта, да ещё и пояснительная брошюра при ней, есть! И это благодаря Вячеславу Васильевичу», - рассказывает известный норильский краевед Станислав Стрючков. «Так получилось, что мы ещё полтора месяца назад общались с Блохиным. Предметом встречи было переиздание уникальной карты, ибо первый тираж давно кончился. Кроме того, мы планировали публиковать его материал в осеннем выпуске альманаха «Неизвестный Норильск», он собирался писать его, но не успел...»Вячеслав Блохин не был журналистом или архивариусом. Работнику ЦАТК удалось узнать давнее сокровенное – как выглядел Норильск много лет назад. За словосочетанием «удалось узнать» — десять лет труда «за интерес». Вячеслав Васильевич по образованию инженер–механик. Он - не урождённый норильчанин, родился в Приморье. Его родители и деды не были заключёнными Норильлага, но именно у Блохина достало интереса и сил на эту педантичную работу.