Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40208

1 августа 2019, 11:38



В силу вступили масштабные коммунальные поправки. Теперь предупреждать должников об ограничении коммунальной услуги можно устно.

Почти все эти изменения продиктованы необходимостью детализировать нормы, связанные с оказанием коммунальных услуг жителям напрямую ресурсоснабжающими организациями (РСО) – по так называемым прямым договорам. Так, управляющие компании получили право передавать ресурсоснабжающим организациям и оператору по обращению с ТКО персональные данные о собственниках без согласия последних, пояснили в УК «ЖКС». Эти данные нужны для начисления платы за коммунальные услуги; среди них – Ф. И. О., паспортные данные, телефон, е-mail каждого собственника/нанимателя жилых помещений, адреса квартир с указанием общей площади и количества зарегистрированных, реквизиты или копии документов о праве собственности, а также все сведения об индивидуальных приборах учёта и другая информация, в том числе о наличии задолженности. Другие важные изменения: - за содержание внутридомовых инженерных систем отвечают УК, даже если жители находятся на прямых договорах с РСО/регоператором. РСО всегда отвечает только за подачу ресурса к границе с внутридомовыми инженерными системами; - принимать сообщения потребителей о некачественной коммунальной услуге – даже в случае прямых договоров – должна УК. Проверять это сообщение и составлять акт нужно совместно с РСО/регоператором. Аварийно-диспетчерская служба – тоже «вотчина» УК; - прямо прописывается обязанность УК ставить общедомовые приборы учёта даже в доме на прямых договорах, но только в случае, если собственники помещений в доме приняли решение включить расходы на приобретение и установку счётчиков в плату за содержание жилого помещения; - предупреждать должников об ограничении/приостановлении коммунальной услуги теперь не обязательно в письменном виде – можно и устно. Ещё одно новшество – в Правилах предоставления коммунальных услуг № 354 теперь официально закреплён запрет на размещение рекламы в платёжных документах за исключением социальной рекламы.

Просмотров:184 Правительство РФ внесло изменения в текст трёх важных «коммунальных» документов (Постановление правительства РФ от 13 июля 2019 года № 897): Правила предоставления коммунальных услуг № 354; Правила заключения договоров ресурсоснабжения между РСО и УК № 124; Требования к организации расчётов за коммунальные ресурсы № 253.Почти все эти изменения продиктованы необходимостью детализировать нормы, связанные с оказанием коммунальных услуг жителям напрямую ресурсоснабжающими организациями (РСО) – по так называемым прямым договорам. Так, управляющие компании получили право передавать ресурсоснабжающим организациям и оператору по обращению с ТКО персональные данные о собственниках без согласия последних, пояснили в УК «ЖКС». Эти данные нужны для начисления платы за коммунальные услуги; среди них – Ф. И. О., паспортные данные, телефон, е-mail каждого собственника/нанимателя жилых помещений, адреса квартир с указанием общей площади и количества зарегистрированных, реквизиты или копии документов о праве собственности, а также все сведения об индивидуальных приборах учёта и другая информация, в том числе о наличии задолженности.Другие важные изменения:- за содержание внутридомовых инженерных систем отвечают УК, даже если жители находятся на прямых договорах с РСО/регоператором. РСО всегда отвечает только за подачу ресурса к границе с внутридомовыми инженерными системами;- принимать сообщения потребителей о некачественной коммунальной услуге – даже в случае прямых договоров – должна УК. Проверять это сообщение и составлять акт нужно совместно с РСО/регоператором. Аварийно-диспетчерская служба – тоже «вотчина» УК;- прямо прописывается обязанность УК ставить общедомовые приборы учёта даже в доме на прямых договорах, но только в случае, если собственники помещений в доме приняли решение включить расходы на приобретение и установку счётчиков в плату за содержание жилого помещения;- предупреждать должников об ограничении/приостановлении коммунальной услуги теперь не обязательно в письменном виде – можно и устно.Ещё одно новшество – в Правилах предоставления коммунальных услуг № 354 теперь официально закреплён запрет на размещение рекламы в платёжных документах за исключением социальной рекламы.