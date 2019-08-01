Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40210
1 августа 2019, 11:44

В Дудинку прибыл первый туристический рейс.


Вчера на обновлённом комфортабельном теплоходе «Близняк» из Красноярска в столицу Таймыра прибыла первая туристическая группа (около 40 человек), в числе которой были российские и иностранные гости. Организатором круиза по Енисею «Сибирские просторы» выступил туроператор «Ника» из Санкт-Петербурга.
Тур начался в краевой столице. Участники поездки побывали в Енисейске, Ворогово, Бахте, Игарке, Туруханске, Карауле и других населённых пунктах, и везде для туристов были организованы экскурсии.
В Дудинке гостей города встречали представители пяти коренных этносов Таймыра из Городского центра народного творчества. Таймырцы поприветствовали участников круиза на родных языках коренных народов, провели национальный обряд поклонения Духу огня, после чего на специально заготовленные ветки гости повязали разноцветные ленты для исполнения заветных желаний. Помимо этого, северяне исполнили песни благопожелания на долганском и ненецком языках, все желающие смогли поиграть на национальных музыкальных инструментах и присоединиться к традиционному танцу коренных малочисленных народов «Хэйро». В завершение мероприятия гостей столицы Таймыра угостили северными деликатесами. Здесь же, на дебаркадере, развернули выставку-ярмарку сувениров.
Затем туристы с экскурсией посетили Таймырский краеведческий музей и рыбоперерабатывающий завод «Заря», где продегустировали копчёную и солёную северную рыбу. После чего они отправились в Норильск, где их также ждёт экскурсионная программа.
Заместитель главы района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова отметила важность такого события для полуострова: «Этот круиз символизирует возобновление туристической деятельности на Таймыре. Очень здорово, что сейчас есть корабль, который предоставляет такие возможности, и есть туроператоры, которые заинтересовывают туристов нашими маршрутами. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится посещение Таймыра, и он станет более популярным, так как всё меньше и меньше остаётся на территории России таких нетронутых, загадочных, труднодоступных мест, которые привлекают туристов». Также она поделилась планами по развитию внутреннего туризма. Сегодня в разработке маршруты по близлежащим посёлкам, рыболовецким точкам и родовым хозяйствам. В планах - показать, как живут коренные жители Таймыра, их быт и культуру.
В тот же день «Близняк» отправился обратно в Красноярск с другой группой туристов из 28 человек, которые заранее прилетели в Норильск и уже посетили объекты Дудинки.
Фото предоставлено Агентством развития Норильска
Просмотров:223
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 1 августа 2019 
17:34   В Норильске стартовала акция «Добрые окна». 16:52   В Норильске возникли сложности с реализацией региональной программы капремонта домов.
16:16   Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС России. 16:01   Ближайшие выходные выдадутся для норильчан достаточно комфортными по погоде.
15:39   Кинокомплекс «Родина» объявляет необычную акцию «Поймай автобус в кадр». 14:45   По инициативе прокуратуры Норильска организация и её руководитель оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства.
14:43   Норильские родители могут проконсультироваться по поводу развития своих детей. 14:19   В эти минуты норильские дайверы отплывают в экспедицию в затон реки Норильской. Впереди – несколько дней исследовательских погружений.
13:33   Прокуратура Норильска пресекла нарушения в одной из городских аптек. 13:28   Горожанам предлагают принять участие в опросе.
13:25   «Хэйро» представит своё творчество на фестивале в Томской области. 13:11   И снова нетрезв. В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения.
12:49   «Норникель» объявил предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2019 года. 12:45   Очередная группа норильских ребят вернулась из лагеря «Солнечный-2».
12:41   Норильчане - участники экотура навели порядок на озере Лама. 12:00   За ВДВ! Завтра Норильск отметит 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск России.
11:57   Есть идея? Не стесняйтесь. Творческие норильчане могут стать авторами логотипа Всероссийской переписи населения – 2020. 11:44   В Дудинку прибыл первый туристический рейс.
11:38   В силу вступили масштабные коммунальные поправки. Теперь предупреждать должников об ограничении коммунальной услуги можно устно.

 31 июля 2019 
17:15   В Петербурге умер Вячеслав Васильевич Блохин, создатель карты лагерей Норильлага. 16:39   Педагог-организатор центра «Виктория» Анна Долгополова стала дипломантом международного конкурса.
16:28   Полярный жираф Ноний ждёт норильчан в гости. 16:07   В городе завершается разметка автодорог.
15:09   Уже в эту субботу пройдёт большой, добрый летний «Заварка-Фест»-3. 13:19   Штрафы за нарушение закона о «зарплатном рабстве».
13:17   «Болеро» не отдыхает даже в отпуске. 13:16   Штраф или срок за попытку помешать работе медиков.
13:15   С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. 12:31   Хорошие новости приходят из туристического лагеря «Багульник», куда отправились норильские ребята.
12:11   Закон об ипотечных каникулах заработал в России. 11:50   Пять художников в течение полутора недель создавали объекты монументальной живописи на улицах Норильска.
11:20   Краевой суд ужесточил приговор норильчанке, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков. 11:19   Норильчанин стал вице-чемпионом Кубка России по вольной борьбе.

 30 июля 2019 
17:13   Норильским автомобилистам напомнили о том, что парковка на автобусных остановках запрещена. 16:37   Со вчерашнего дня в регионе действуют новые величины прожиточного минимума.
16:18   Ремонт площади Памяти Героев планируется завершить к сентябрю. К этому времени она полностью «оденется» в гранит. 15:02   Прокуратура города проверила, есть ли в Кайеркане незаконные свалки.
13:50   В выходные прошёл первый семейный квадрофестиваль. 13:06   Горожане и гости Норильска, интересующиеся историей, могут посетить Первый дом Норильска.
12:29   Норильчане продолжают помогать автоинспекторам пресекать нарушения. 12:22   Уже этим летом на стенах нескольких городских объектов появятся граффити авторства юных норильских аниматоров.
10:37   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы осенне-зимнего расписания полётов.

 29 июля 2019 
16:46   Норильских пенсионеров ждут в народном университете «Активное долголетие». 16:33   От экономики до экологии. Состоялось очередное занятие в Школе молодого гражданина Норильска.
16:31   Более двух тысяч гостей посетили Фестиваль северной ягоды. 16:16   Завершилась вторая смена популярной среди норильчат «Музейной продлёнки».
16:15   Норильчане почтили память Владимира Высоцкого. 16:14   В Норильске и столице Таймыра побывал курский литератор, член Союза писателей России Евгений Карпук.
15:53   В Норильске определили лучших в третьем этапе соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:39   Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх