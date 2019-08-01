Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40211

1 августа 2019, 11:57



Есть идея? Не стесняйтесь. Творческие норильчане могут стать авторами логотипа Всероссийской переписи населения – 2020.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа включительно. Положение о конкурсе и условия добавления работы можно посмотреть по ссылке: https://www.sostav.ru/specprojects/vpn2020 Фото http://www.tulunadm.ru

Просмотров:149 Федеральная служба государственной статистики проводит конкурс на создание логотипа Всероссийской переписи населения – 2020 и объявляет приём работ. К участию приглашаются все, увлекающиеся изобразительным искусством или дизайном. Жюри проекта выберет три наиболее достойных варианта, авторы которых получат денежное вознаграждение в размере 165 300 рублей. А лучший лого будет взят за основу нового фирменного стиля переписи.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа включительно. Положение о конкурсе и условия добавления работы можно посмотреть по ссылке:https://www.sostav.ru/specprojects/vpn2020Фото http://www.tulunadm.ru