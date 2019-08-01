Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40211
1 августа 2019, 11:57

Есть идея? Не стесняйтесь. Творческие норильчане могут стать авторами логотипа Всероссийской переписи населения – 2020.


Федеральная служба государственной статистики проводит конкурс на создание логотипа Всероссийской переписи населения – 2020 и объявляет приём работ. К участию приглашаются все, увлекающиеся изобразительным искусством или дизайном. Жюри проекта выберет три наиболее достойных варианта, авторы которых получат денежное вознаграждение в размере 165 300 рублей. А лучший лого будет взят за основу нового фирменного стиля переписи.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа включительно. Положение о конкурсе и условия добавления работы можно посмотреть по ссылке:
https://www.sostav.ru/specprojects/vpn2020
Фото http://www.tulunadm.ru
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    Список новостей

 1 августа 2019 
17:34   В Норильске стартовала акция «Добрые окна». 16:52   В Норильске возникли сложности с реализацией региональной программы капремонта домов.
16:16   Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС России. 16:01   Ближайшие выходные выдадутся для норильчан достаточно комфортными по погоде.
15:39   Кинокомплекс «Родина» объявляет необычную акцию «Поймай автобус в кадр». 14:45   По инициативе прокуратуры Норильска организация и её руководитель оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства.
14:43   Норильские родители могут проконсультироваться по поводу развития своих детей. 14:19   В эти минуты норильские дайверы отплывают в экспедицию в затон реки Норильской. Впереди – несколько дней исследовательских погружений.
13:33   Прокуратура Норильска пресекла нарушения в одной из городских аптек. 13:28   Горожанам предлагают принять участие в опросе.
13:25   «Хэйро» представит своё творчество на фестивале в Томской области. 13:11   И снова нетрезв. В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения.
12:49   «Норникель» объявил предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2019 года. 12:45   Очередная группа норильских ребят вернулась из лагеря «Солнечный-2».
12:41   Норильчане - участники экотура навели порядок на озере Лама. 12:00   За ВДВ! Завтра Норильск отметит 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск России.
11:57   Есть идея? Не стесняйтесь. Творческие норильчане могут стать авторами логотипа Всероссийской переписи населения – 2020. 11:44   В Дудинку прибыл первый туристический рейс.
11:38   В силу вступили масштабные коммунальные поправки. Теперь предупреждать должников об ограничении коммунальной услуги можно устно.

 31 июля 2019 
17:15   В Петербурге умер Вячеслав Васильевич Блохин, создатель карты лагерей Норильлага. 16:39   Педагог-организатор центра «Виктория» Анна Долгополова стала дипломантом международного конкурса.
16:28   Полярный жираф Ноний ждёт норильчан в гости. 16:07   В городе завершается разметка автодорог.
15:09   Уже в эту субботу пройдёт большой, добрый летний «Заварка-Фест»-3. 13:19   Штрафы за нарушение закона о «зарплатном рабстве».
13:17   «Болеро» не отдыхает даже в отпуске. 13:16   Штраф или срок за попытку помешать работе медиков.
13:15   С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. 12:31   Хорошие новости приходят из туристического лагеря «Багульник», куда отправились норильские ребята.
12:11   Закон об ипотечных каникулах заработал в России. 11:50   Пять художников в течение полутора недель создавали объекты монументальной живописи на улицах Норильска.
11:20   Краевой суд ужесточил приговор норильчанке, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков. 11:19   Норильчанин стал вице-чемпионом Кубка России по вольной борьбе.

 30 июля 2019 
17:13   Норильским автомобилистам напомнили о том, что парковка на автобусных остановках запрещена. 16:37   Со вчерашнего дня в регионе действуют новые величины прожиточного минимума.
16:18   Ремонт площади Памяти Героев планируется завершить к сентябрю. К этому времени она полностью «оденется» в гранит. 15:02   Прокуратура города проверила, есть ли в Кайеркане незаконные свалки.
13:50   В выходные прошёл первый семейный квадрофестиваль. 13:06   Горожане и гости Норильска, интересующиеся историей, могут посетить Первый дом Норильска.
12:29   Норильчане продолжают помогать автоинспекторам пресекать нарушения. 12:22   Уже этим летом на стенах нескольких городских объектов появятся граффити авторства юных норильских аниматоров.
10:37   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы осенне-зимнего расписания полётов.

 29 июля 2019 
16:46   Норильских пенсионеров ждут в народном университете «Активное долголетие». 16:33   От экономики до экологии. Состоялось очередное занятие в Школе молодого гражданина Норильска.
16:31   Более двух тысяч гостей посетили Фестиваль северной ягоды. 16:16   Завершилась вторая смена популярной среди норильчат «Музейной продлёнки».
16:15   Норильчане почтили память Владимира Высоцкого. 16:14   В Норильске и столице Таймыра побывал курский литератор, член Союза писателей России Евгений Карпук.
15:53   В Норильске определили лучших в третьем этапе соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:39   Медвежонок с Красных Камней пошёл дальше. Теперь он обедает на городских турбазах.




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