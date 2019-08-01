Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40212

1 августа 2019, 12:00



За ВДВ! Завтра Норильск отметит 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск России.

В свой праздник бравые норильчане в голубых беретах по традиции соберутся в 11 утра на мемориале «Чёрный тюльпан» в Комсомольском парке, где их всегда приветствуют представители власти, горожане, среди которых немало молодых норильчан. Вместе они минутой молчания помянут погибших в Афганистане и в других горячих точках военных конфликтов. От имени депутатского корпуса и краевого отделения «Боевого братства» десантников поздравит депутат горсовета и председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов Валерий Шабурин, который уверен, что крылатая гвардия - гордость нашего Отечества, образец для подражания всех поколений. Ветеран особо рад тому, что именно молодёжь деятельно продолжает в нашем городе традицию празднования дня ВДВ. После церемонии возложения цветов гвардейцы не торопятся расходиться: они фотографируются и вспоминают дни службы в их особенный мужской праздник. Норильчане относятся к крылатой гвардии с явным уважением, понимая, что многие из этих земляков прошли тяжёлые испытания, теряя товарищей и здоровье ради мира и спокойствия. Радость встреч десантников всегда замешана на боли воспоминаний... Кортеж автомобилей под знаменами ВДВ от мемориала «Чёрный тюльпан» обычно отправляется к Вечному огню на площадь Памяти Героев, чтобы поклониться памяти погибших за Родину. Сейчас там идут ремонтные работы. В планах норильского городского Союза десантников - возведение здесь трёхметрового памятного знака из стали в виде купола парашюта в честь Воздушно-десантных войск. Сейчас в норильской организации «Союз десантников» более ста человек, прошедших службу в ВДВ. Штабу организации администрация города выделила отремонтированное помещение в правом крыле здания ЗАГСа. Молодые десантники ведут занятия по военно-патриотическому воспитанию в школах, участвуют в городских митингах и шествиях. Их руководитель, коренной норильчанин Григорий Золотарёв, рассказал «Заполярной правде», что 2 августа в 18 часов при любой погоде на стадионе «Заполярник» уже в четвёртый раз состоятся показательные выступления Союза десантников. Бравые парни в камуфляже выйдут на поле с воспитанниками из военно-патриотического клуба «Диверсант», который создан на базе Молодёжного центра. Они продемонстрируют элементы рукопашного боя, работу со специальными предметами и другие эффектные силовые приёмы в сопровождении холостых выстрелов и цветных дымов. В финале все желающие норильчане смогут показать свою молодецкую силу в отжимании, подтягивании, гиревом спорте. Победителям вручат сувениры от управления по спорту администрации Норильска. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:181 В свой праздник бравые норильчане в голубых беретах по традиции соберутся в 11 утра на мемориале «Чёрный тюльпан» в Комсомольском парке, где их всегда приветствуют представители власти, горожане, среди которых немало молодых норильчан. Вместе они минутой молчания помянут погибших в Афганистане и в других горячих точках военных конфликтов. От имени депутатского корпуса и краевого отделения «Боевого братства» десантников поздравит депутат горсовета и председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов Валерий Шабурин, который уверен, что крылатая гвардия - гордость нашего Отечества, образец для подражания всех поколений. Ветеран особо рад тому, что именно молодёжь деятельно продолжает в нашем городе традицию празднования дня ВДВ.После церемонии возложения цветов гвардейцы не торопятся расходиться: они фотографируются и вспоминают дни службы в их особенный мужской праздник. Норильчане относятся к крылатой гвардии с явным уважением, понимая, что многие из этих земляков прошли тяжёлые испытания, теряя товарищей и здоровье ради мира и спокойствия. Радость встреч десантников всегда замешана на боли воспоминаний...Кортеж автомобилей под знаменами ВДВ от мемориала «Чёрный тюльпан» обычно отправляется к Вечному огню на площадь Памяти Героев, чтобы поклониться памяти погибших за Родину. Сейчас там идут ремонтные работы. В планах норильского городского Союза десантников - возведение здесь трёхметрового памятного знака из стали в виде купола парашюта в честь Воздушно-десантных войск.Сейчас в норильской организации «Союз десантников» более ста человек, прошедших службу в ВДВ. Штабу организации администрация города выделила отремонтированное помещение в правом крыле здания ЗАГСа. Молодые десантники ведут занятия по военно-патриотическому воспитанию в школах, участвуют в городских митингах и шествиях. Их руководитель, коренной норильчанин Григорий Золотарёв, рассказал «Заполярной правде», что 2 августа в 18 часов при любой погоде на стадионе «Заполярник» уже в четвёртый раз состоятся показательные выступления Союза десантников.Бравые парни в камуфляже выйдут на поле с воспитанниками из военно-патриотического клуба «Диверсант», который создан на базе Молодёжного центра. Они продемонстрируют элементы рукопашного боя, работу со специальными предметами и другие эффектные силовые приёмы в сопровождении холостых выстрелов и цветных дымов. В финале все желающие норильчане смогут показать свою молодецкую силу в отжимании, подтягивании, гиревом спорте. Победителям вручат сувениры от управления по спорту администрации Норильска.Фото Ирины Даниленко