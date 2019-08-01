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1 августа 2019, 12:41



Норильчане - участники экотура навели порядок на озере Лама.

В последние дни июля на Ламе прошёл экологический тур. По сложившейся традиции туда отправились представители ведущих СМИ города, корпоративные волонтёры «Норникеля», участники марафона «Понеслось», сотрудники департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» и Централизованной библиотечной системы. Двухдневную поездку на озеро Лама организовали специалисты департамента общественных связей и управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Для ребят они подготовили обширную программу. По прибытии в заповедную зону первым делом эковолонтёры прошли курс тимбилдинга. Как отметила организатор тренинга, руководитель направления центра имиджевых проектов департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Марина Птица, главная задача курса на командообразование – не просто познакомиться и сплотиться, а научиться совместно решать поставленные задачи. Сделать это было предложено тут же: после курса командообразования волонтёры отправились к береговой линии озера Лама сооружать скамейки из паллет. «Это уже отработанный материал. Обычно после доставки грузов паллеты идут либо на вторичную переработку, либо в утиль. Но мы решили, что их можно использовать и в работе по благоустройству территории. Привезли сюда восемь паллет и всего за полтора часа соорудили четыре лавочки. От этой идеи одни плюсы: территория городской черты не засоряется мусором, а «переродившиеся» паллеты принесут пользу ещё не одной команде отдыхающих на Ламе», - рассказал руководитель направления департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Антон Зайцев. После того, как мужчины сколотили скамейки, девушки покрыли их лаком. Как уверяют организаторы ворк-шопа, при должном обращении лавки прослужат не менее пяти лет. После физической работы эковолонтёры сошлись в умственном поединке. Сотрудники Публичной библиотеки подготовили для участников экотура ECO QUIZ. Собравшиеся в главном домике турбазы «Лама-2» разбились на пять команд: «Трое в лодке и Юра», «ЖМЖЖМ», «Успешные несушки», BioMix и «Квадро». Также экотуристы стали участниками мини-лектория: про уникальный мир плато Путорана рассказали Лариса и Станислав Стрючковы. Кроме того, на мастер-классе Екатерины Овсиенко участники тура приобрели навыки публичных выступлений и узнали о трендах продвижения проектов в социальных сетях. На обратном пути в Норильск участники тура прослушали лекцию по промышленной экологии от специалиста управления промышленной экологии Заполярного филиала Наталии Герги. Узнали о том, почему основные промышленные мощности «Норникеля» были построены в непосредственной близости с городом, из-за чего весной некоторые реки приобретают нехарактерный оттенок, а также развеяли миф о якобы срезанных трубах металлургических предприятий. Подводя итоги двухдневного экотура на озеро Лама, куратор экомарафона «Понеслось» Ольга Тухватуллина отметила, что подобные выездные мероприятия дают не только мощный толчок в проектной деятельности волонтёров в рамках проекта «Понеслось», но и благоприятно сказываются в основной деятельности компании. «Для «Норникеля» это очень важное кросс-функциональное взаимодействие между подразделениями компании. Когда ты попадаешь в достаточно спартанские условия, не важно, кто начальник отдела, а кто специалист, кто бетонщик, а кто разнорабочий. Все делают что-то общее, что объединяет и помогает в дальнейшем сотрудничестве», - резюмировала она. Фото представлено сотрудниками Центральной библиотечной системы

Просмотров:202 В последние дни июля на Ламе прошёл экологический тур. По сложившейся традиции туда отправились представители ведущих СМИ города, корпоративные волонтёры «Норникеля», участники марафона «Понеслось», сотрудники департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» и Централизованной библиотечной системы.Двухдневную поездку на озеро Лама организовали специалисты департамента общественных связей и управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Для ребят они подготовили обширную программу. По прибытии в заповедную зону первым делом эковолонтёры прошли курс тимбилдинга. Как отметила организатор тренинга, руководитель направления центра имиджевых проектов департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Марина Птица, главная задача курса на командообразование – не просто познакомиться и сплотиться, а научиться совместно решать поставленные задачи. Сделать это было предложено тут же: после курса командообразования волонтёры отправились к береговой линии озера Лама сооружать скамейки из паллет. «Это уже отработанный материал. Обычно после доставки грузов паллеты идут либо на вторичную переработку, либо в утиль. Но мы решили, что их можно использовать и в работе по благоустройству территории. Привезли сюда восемь паллет и всего за полтора часа соорудили четыре лавочки. От этой идеи одни плюсы: территория городской черты не засоряется мусором, а «переродившиеся» паллеты принесут пользу ещё не одной команде отдыхающих на Ламе», - рассказал руководитель направления департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Антон Зайцев.После того, как мужчины сколотили скамейки, девушки покрыли их лаком. Как уверяют организаторы ворк-шопа, при должном обращении лавки прослужат не менее пяти лет.После физической работы эковолонтёры сошлись в умственном поединке. Сотрудники Публичной библиотеки подготовили для участников экотура ECO QUIZ. Собравшиеся в главном домике турбазы «Лама-2» разбились на пять команд: «Трое в лодке и Юра», «ЖМЖЖМ», «Успешные несушки», BioMix и «Квадро».Также экотуристы стали участниками мини-лектория: про уникальный мир плато Путорана рассказали Лариса и Станислав Стрючковы. Кроме того, на мастер-классе Екатерины Овсиенко участники тура приобрели навыки публичных выступлений и узнали о трендах продвижения проектов в социальных сетях.На обратном пути в Норильск участники тура прослушали лекцию по промышленной экологии от специалиста управления промышленной экологии Заполярного филиала Наталии Герги. Узнали о том, почему основные промышленные мощности «Норникеля» были построены в непосредственной близости с городом, из-за чего весной некоторые реки приобретают нехарактерный оттенок, а также развеяли миф о якобы срезанных трубах металлургических предприятий.Подводя итоги двухдневного экотура на озеро Лама, куратор экомарафона «Понеслось» Ольга Тухватуллина отметила, что подобные выездные мероприятия дают не только мощный толчок в проектной деятельности волонтёров в рамках проекта «Понеслось», но и благоприятно сказываются в основной деятельности компании. «Для «Норникеля» это очень важное кросс-функциональное взаимодействие между подразделениями компании. Когда ты попадаешь в достаточно спартанские условия, не важно, кто начальник отдела, а кто специалист, кто бетонщик, а кто разнорабочий. Все делают что-то общее, что объединяет и помогает в дальнейшем сотрудничестве», - резюмировала она.Фото представлено сотрудниками Центральной библиотечной системы