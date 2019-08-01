Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40214

1 августа 2019, 12:45



Очередная группа норильских ребят вернулась из лагеря «Солнечный-2».

Вчера прилетели три группы детей, 97 человек. Общая численность групп составляла 110 ребят, но 13 остались на материке отдыхать с родителями. Сегодня же в Норильск возвращаются 30 юных туристов из лагеря «Багульник», но летняя кампания продолжается для 160 детей, 100 из них отдыхают в анапской «Вите», ещё 60 – в «Солнечном-2». Вернутся смены 23 и 27 августа соответственно, завершив летнюю оздоровительную выездную кампанию для норильчан. Завтра завершается сезон и у городских оздоровительных лагерей, где этим летом отдохнули 1225 норильчат. Фото предоставлено управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска

Просмотров:138 Вчера прилетели три группы детей, 97 человек. Общая численность групп составляла 110 ребят, но 13 остались на материке отдыхать с родителями. Сегодня же в Норильск возвращаются 30 юных туристов из лагеря «Багульник», но летняя кампания продолжается для 160 детей, 100 из них отдыхают в анапской «Вите», ещё 60 – в «Солнечном-2». Вернутся смены 23 и 27 августа соответственно, завершив летнюю оздоровительную выездную кампанию для норильчан.Завтра завершается сезон и у городских оздоровительных лагерей, где этим летом отдохнули 1225 норильчат.Фото предоставлено управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска