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1 августа 2019, 12:49



«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

«В первом полугодии мы увеличили производство всех основных металлов, в особенности меди и металлов платиновой группы. Рост производства палладия и платины был достигнут за счёт выработки ранее накопленного незавершённого производства на предприятии «Красцветмет» и более высокого содержания драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta, в то время как рост производства меди был в основном связан с продолжающимся выходом на проектные показатели Быстринского ГОКа. Мы подтверждаем прогноз производства металлов группой компаний «Норникель» на 2019 год», - сообщает пресс-служба компании, цитируя первого вице-президента — операционного директора Сергея Дяченко. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:150 «В первом полугодии мы увеличили производство всех основных металлов, в особенности меди и металлов платиновой группы. Рост производства палладия и платины был достигнут за счёт выработки ранее накопленного незавершённого производства на предприятии «Красцветмет» и более высокого содержания драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta, в то время как рост производства меди был в основном связан с продолжающимся выходом на проектные показатели Быстринского ГОКа. Мы подтверждаем прогноз производства металлов группой компаний «Норникель» на 2019 год», - сообщает пресс-служба компании, цитируя первого вице-президента — операционного директора Сергея Дяченко.Фото Владимира Макушкина