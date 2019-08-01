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1 августа 2019, 13:11



И снова нетрезв. В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения.

32-летний мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде в 2017 году. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в ОМВД России по Норильску. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, призывая лучше воспользоваться услугами такси или городского транспорта. Напомним: с начала года норильскими полицейскими задержан 171 нетрезвый водитель. В отношении тех, кто попался на этом повторно, возбуждено 15 уголовных дел. Фото Н. Майданова

Просмотров:154 32-летний мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде в 2017 году. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в ОМВД России по Норильску.Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, призывая лучше воспользоваться услугами такси или городского транспорта. Напомним: с начала года норильскими полицейскими задержан 171 нетрезвый водитель. В отношении тех, кто попался на этом повторно, возбуждено 15 уголовных дел.Фото Н. Майданова