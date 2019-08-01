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1 августа 2019, 13:25



«Хэйро» представит своё творчество на фестивале в Томской области.

3 августа на берегу Оськиного озера, расположенного в Парабельском районе Томской области, пройдёт XIV Фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера». В числе приглашённых коллективов перед томичами впервые выступят артисты Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». В составе делегации пять человек — две танцевальные пары и исполнитель Виталий Поротов, сообщает официальный сайт Дудинки. Малый состав ансамбля выступит на двух площадках, где представит культуру трёх коренных малочисленных народов Таймыра: нганасан, долган и ненцев. Участники фестиваля увидят «Нганасанский танец», «Фольклорные бубны», «Долганский хоровод» и другие хореографические композиции. Главный солист ансамбля Виталий Поротов помимо участия в танцевальной программе подарит зрителям и вокальные номера. Коллектив также представит коллекцию этномоды, разработанную и изготовленную художниками и костюмерами Дудинского дома культуры. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:121 3 августа на берегу Оськиного озера, расположенного в Парабельском районе Томской области, пройдёт XIV Фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера». В числе приглашённых коллективов перед томичами впервые выступят артисты Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». В составе делегации пять человек — две танцевальные пары и исполнитель Виталий Поротов, сообщает официальный сайт Дудинки.Малый состав ансамбля выступит на двух площадках, где представит культуру трёх коренных малочисленных народов Таймыра: нганасан, долган и ненцев. Участники фестиваля увидят «Нганасанский танец», «Фольклорные бубны», «Долганский хоровод» и другие хореографические композиции. Главный солист ансамбля Виталий Поротов помимо участия в танцевальной программе подарит зрителям и вокальные номера. Коллектив также представит коллекцию этномоды, разработанную и изготовленную художниками и костюмерами Дудинского дома культуры.Фото Ирины Даниленко